Neues „Print Experience Centre“ in der Europazentrale eröffnet

Die Fujifilm Europe GmbH hat ihr neues “Print Experience Centre (PEC)” eröffnet. Das Konzept zielt darauf ab, den Wert des Mediums Print durch eine umfangreiche, erlebbare Präsentation zu erhöhen, die von fotografischen bis hin zu industriellen Drucken reicht.

Das neue Fujifilm Print Experience Centre befindet sich in der neuen Europazentrale von Fujifilm in Ratingen in einem 1200 Quadratmeter großen Showroom und vereint fortschrittliche Technologien und Produkte aus den Geschäftsbereichen Graphic Communications und Photo Imaging vereint.

Fujifilm zufolge ist das PEC ein echter “Call-to-Action” für alle Besucher, ein kollaborativer Raum, in dem sie sich die Gegenwart und Zukunft der Druckindustrie in all ihren Facetten vorstellen und erleben können. Er bietet Fujifilm-Kunden und -Partnern Schulungen und Vorführungen sowie die Möglichkeit, verschiedene Medien zu testen und mit ihnen zu experimentieren, und Unterstützung zu erhalten, um optimale Druckergebnisse zu erzielen. Der Bereich ist mit Co-Working- und Veranstaltungsflächen ausgestattet, um den Nutzungszweck zu erweitern und maximalen Komfort für Besucher und Nutzer zu gewährleisten.

“Mit großer Freude eröffne ich das Print Experience Centre, ein einzigartiges Konzept, das sich der weiten Welt des Drucks widmet und die Demonstrationsobjekte unserer Europazentrale in Ratingen ergänzt, die im vergangenen Jahr eingeweiht wurde”, so Yoshiki Kimura, President und Managing Director Fujifilm Europe GmbH, “In diesen Räumen können wir unseren Stakeholdern nun die Möglichkeit bieten, das Ergebnis der technologischen Vision von Fujifilm anzufassen, und wir sind zuversichtlich, dass dies eine Quelle großer Inspiration sein wird, um neue Partnerschaften zu schmieden und bestehende zu stärken.”

Das PEC umfasst die folgenden Drucksysteme:

Photo Imaging

DE100-XD

CX 3240

INSTAX Kameras und Drucker

Graphic Communications (Digitaldrucksysteme)