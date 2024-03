Jubiläum: DuPont feiert 35 Jahre Artistri Digital Inks

Digitaldruckfarben

DuPont feiert in diesem Jahr das 35-jährige Bestehen seiner Artistri Digital Inks. Seit der Einführung von Cromalin im Jahr 1989 hat sich das Portfolio der Artistri-Digitaldruckfarben kontinuierlich weiterentwickelt und bietet heute Lösungen für verschiedene Drucksegmente.

Nach der Einführung der ersten Dispersion im Jahr 1989 stellte DuPont die GTP-Harze (Group Transfer Polymerization) her, eine kontrollierte Polymertechnologie, die zur Herstellung der ersten schwarzen Pigmentdispersion verwendet wurde und die Farbstoffbasis in Desktop-Druckern ersetzte. 1996 brachte DuPont seine ersten pigmentierten Farbdispersionen und den ersten Ruß SDP (Self Disperse Pigment) auf den Markt, was zu einer deutlichen Verbesserung der Produktqualität führte.

Erste wasserbasierte Pigmentinten im Jahr 2000

Das Jahr 2000 markierte die Einführung der ersten wasserbasierten Pigmenttinten Artistri für den digitalen Textildruck im Großformat, gefolgt von der Markteinführung von Textildruckern wie dem DuPont Ink Jet 3210 und dem Artistri 2020. Die Entwicklung von Lösungen für verschiedene Druckanwendungen setzte sich fort, als DuPont 2004 saure, reaktive und direkt dispergierte Textildruckfarben für Roll-to-Roll (RTR) auf den Markt brachte und im darauffolgenden Jahr das erste Direct-to-Garment (DTG)-Tintenset einführte.

Im Jahr 2010 wurde die Ivory-Technologie eingeführt, eine proprietäre Vernetzungstechnologie, die eine größere Stabilität für eine breite Palette von Druckfarben bietet. Die jüngsten Entwicklungen führten zur Einführung der Artistri-Marke im Jahr 2023, dem ersten digitalen Direct-to-Film-Tintenset (DTF). Diese Technologie wurde entwickelt, um den Anforderungen von Druckereien nach Konsistenz, lebendigen Farben und hoher Produktivität gerecht zu werden.

Angesichts der steigenden Nachfrage nach Digitaldrucklösungen bekräftigt DuPont Artistri sein Engagement in dieser Branche mit neuen Innovationen bei digitalen Inkjet-Tinten für den Textil-, Werbe- und Verpackungsdruck, um die Herausforderungen der Druckereien zu meistern.