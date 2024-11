Canon steigt in den digitalen Wellpappendirektdruck ein

Digitaldruck

Auf der DFTA Technischen Tagung 2024 am 6. November in Köln präsentierten Roland Stasiczek und Philippe Jean Koerner von der Canon Production Printing Germany GmbH & Co. KG das Konzept einer neuen Inkjet-Digitaldruckmaschine für die Direktbedruckung von Wellpappenbögen. Die vorgestellte Maschine soll mit einer Reihe von Leistungsdaten überzeugen, darunter eine Druckgeschwindigkeit von 8000 Quadratmetern pro Stunde bei 80 Metern pro Minute. Sie kann Bögen mit einem maximalen Format von 1,70 x 1,30 Metern verarbeiten und ist für den Druck gestrichener sowie ungestrichener Top-Liner von F-Welle bis Dreifach-Welle geeignet.

Besonderes Augenmerk liegt auf der integrierten Inline-Technologie, die eine kontinuierliche Qualitätskontrolle der Bögen gewährleistet. Funktionen wie die Reinigung der Bogenoberfläche, deren Konditionierung und Höhenkontrolle sind ebenso integriert wie ein Flexodruckwerk für die Übertragung wasserbasierter Lacke, das sowohl Klebeaussparungen als auch flächige Lackaufträge ermöglicht.

Anzeige

Mit einer Produktivität von bis zu 15 Millionen Bögen pro Jahr ist die Digitaldruckmaschine auf industrielle Anwendungen ausgelegt. Sie verfügt über Piezo-Druckköpfe mit einer Auflösung von 1200 x 1200 dpi und die Throughflow-Technologie.

Die verwendeten wasserbasierten Tinten umfassen die Proessfarben CMYK sowie die zusätzlichen Farben Orange, Violett und Grün (OVG), um einen erweiterten Farbraum abzudecken. Ein wasserbasierter Primer sorgt für eine verbesserte Haftung auf unterschiedlichen Substraten und gewährleistet optimale Druckergebnisse.

Ein besonderes Feature ist das sogenannte „Eject Gate“, das es ermöglicht, Musterbögen zu entnehmen oder fehlerhafte Bögen aus dem Produktionsprozess auszuschleusen. Die Markteinführung der Maschine ist für das Jahr 2026 geplant und markiert Canons Einstieg in den digitalen Wellpappendirektdruck.

Canon Production Printing

ist das globale Innovations- und Fertigungszentrum des Canon-Konzerns und entwickelt seit Jahren marktführende Digitaldrucklösungen. Zu den Meilensteinen zählen die Einführung der ColorStream und der ProStream für den digitalen Rollendruck, der digitalen Großformatdruckanlagen Arizona und Colorado sowie der Bogen-Digitaldruckmaschine varioPrint iX im B3-Format.

Auf der Drupa 2024 stellte Canon die varioPress iv7, eine neue Bogen-Digitaldruckmaschine im B2-Format, vor. Gleichzeitig kündigte das Unternehmen eine Vertriebskooperation mit Heidelberger Druckmaschinen an und legte die strategischen Schwerpunkte für den Verpackungsdruck dar.

Die neue Wellpappendruckmaschine unterstreicht Canons Ziel, sich verstärkt im Verpackungsdruck zu positionieren. Mit einem Umsatz von 1,8 Milliarden Euro und weltweit 2900 Beschäftigten im Jahr 2023 baut Canon Production Printing seine führende Rolle in der grafischen Industrie sowie in der Verpackungs- und Großformatdruckbranche weiter aus. Die enge Zusammenarbeit mit Canon Inc. und die langfristige Fokussierung auf innovative Technologien machen das Unternehmen zu einem zentralen Akteur in der globalen Druckindustrie.