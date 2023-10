Zwei FTA Awards als krönender Abschluss des erfolgreichen Betatests

Kodak Flexcel NX Ultra 42-Lösung

Im Werk von PPC Flex in Payson im US-Bundesstaat Utah absolvierte die neue Flexcel NX Ultra 42 Lösung von Miraclon ein Jahr lang den Betatest. Das Urteil fällt sehr positiv aus: Simmy Coscia, Leiterin Druckvorstufe & Design bei PPC Flex, zeigt sich begeistert von der „Konsistenz, Stabilität und Produktivität“ der größerformatigen Ergänzung der Flexcel NX Ultra Lösung zur VOC- und lösemittelfreien Herstellung von wasserauswaschbaren Druckplatten.

Bei PPC Flex ist die Flexcel NX-Technologie seit 2011 im Einsatz. Die Konsistenz, hohe Qualität und Effizienz der NX-Platten im Druck haben bei dem Unternehmen Eindruck gemacht – diese Eigenschaften wünschte man sich auch für eine Produktionsumgebung mit wasserauswaschbaren Platten. Im Jahr 2016 wurde PPC Flex zu einem Betateststandort für die Flexcel NX Ultra 35-Lösung. Dank der patentierten Ultra Clean Technologie von Miraclon ist die auf der Flexcel NX-Technologie basierende NX Ultra-Lösung das erste System, das die grundlegende Herausforderung der „Inkonsistenz“ löst, die traditionell mit wasserverarbeiteten Flexoplatten verbunden ist. Mit der Flexcel NX Ultra-Lösung entstehen Flexoplatten in einer wartungsarmen Umgebung.

Da die Druckleistung der Flexcel NX Ultra-Platten die hohen Erwartungen des PPC-Teams erfüllte, wünschte man die Expansion auf ein größeres Format. Im Jahr 2022 erfolgte dann das Upgrade auf den neuen Flexcel NX Ultra 42 Processor für die effiziente hochvolumige Plattenproduktion.

„NX Ultra-Platten eignen sich hervorragend für eine Vielzahl von Druckanwendungen; und die Lösung bietet eine ganze Reihe von Vorteilen“, erklärt Simmy Coscia. „In der Vorstufe läuft die Druckformherstellung schnell, einfach und unkompliziert ab – eine fertige Platte lässt sich in weniger als einer Stunde herstellen. Wir produzieren jetzt nicht nur mehr Platten pro Schicht, es ist auch weniger problematisch, wenn wir aus irgendeinem Grund während der Produktion eine Ersatzplatte herstellen müssen.“

Simmy Coscia geht näher auf die Produktionsvorteile der NX Ultra-Platten ein und bestätigt, dass sie den Flexcel NX Platten mit Lösemittelverarbeitung ebenbürtig sind: „Wenn die Rasterwalze sauber ist und der Bedruckstoff parat steht, montieren wir einfach die Platte und drucken. Wir kommen schnell in Farbe, erreichen schnell den Passer und können die Druckmaschine effizienter und mit weniger Maschinenstopps betreiben. Dies ermöglicht uns, die Druckmaschine schneller laufen zu lassen und ihre Kapazität zu maximieren.“

FTA Award

Mit der Flexcel NX Ultra 42-Lösung produzierte Druckplatten wurden für die Produktion des Beitrags von PPC Flex für die FTA Excellence in Flexography Awards 2023 verwendet. Das Resultat: ein Gold Award in der Breitbahn-Kategorie und eine „Best of Show“-Auszeichnung – erstmals gewann damit bei dem renommierten Wettbewerb ein Auftrag, der mit einer wasserauswaschbaren Platte gedruckt wurde. Die FTA-Juroren verwiesen in ihrer Begründung auf die hohe Druckqualität der eingereichten Arbeit – Beutel für VetIQ Skin & Coat/Calming/5-in-One Soft Chew – und hoben eine „großartige Tonwertwiedergabe und Sättigung, hervorragende Passergenauigkeit sowie gestochen scharfe Bilder“ hervor.

Mit der Einreichung eines Druckauftrags für einen Branchenpreis ist in der Regel recht viel Zeit und Mühe verbunden: Das Team muss die Vorzüge der einzelnen Optionen abwägen und entscheiden, welcher Beitrag die Fähigkeiten des Unternehmens am besten verdeutlicht. Simmy Coscia empfand dies als ziemlich einfache Aufgabe: „Ehrlich gesagt glaube ich, dass wir die Auszeichnung mit jedem der von uns produzierten Aufträge hätten erhalten können – so gut sind die Flexcel NX Ultra-Platten. Unser Beitrag kam zufällig gerade an dem Tag aus der Druckmaschine, an dem ich die Einreichung zusammengestellt habe.“

Die Flexcel NX Ultra 42-Lösung bietet laut Simmy Coscia nicht nur eine Fülle von Vorteilen für die Druckvorstufe und den Druckprozess, sondern trägt auch dazu bei, dass PPC Flex Aufträge gewinnt, die zuvor dem Tiefdruck vorbehalten waren: „Rund 30 Prozent unserer Kunden sind im Premiumsegment des Marktes angesiedelt und ließen ihre Verpackungen bis vor Kurzem im Tiefdruckverfahren produzieren. Beim Druck mit diesen Platten können wir den Tiefdruck in puncto Qualität aber jederzeit übertreffen und die Erwartungen unserer Kunden erfüllen oder sogar übertreffen.“