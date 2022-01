Rasterwalzen-App

Zu jeder Zeit und an jedem Ort aktuell informiert

Mit einer neuen App bietet der Rasterwalzenhersteller Zecher mit Sitz in Paderborn seinen Kunden mehr Transparenz und Flexibilität in der Kommunikation, eine bessere Übersicht über die Bestellungen sowie eine kompakte Produktverwaltung auf mobilen Endgeräten in Echtzeit.

Immer auf den neuesten Stand

Im Gast-Zugang gleicht die App einem Infoportal und informiert über die Zecher-Produktwelt, das Unternehmen, die häufigsten FAQs und ermöglicht die mobile Nutzung des Rasterwalzenkalkulators. Die Nutzung im Login-Bereich hingegen geht weit über eine rein informative Plattform hinaus. Nach erfolgreicher Registrierung profitieren die Nutzer von einer detaillierten Auflistung ihrer Zecher-Produkte und deren aktuellen Bearbeitungsstatus. Aus der Produktübersicht können Anfragen für neue Produkte oder zur Aufarbeitungen verschickt werden. Unter dem Menüpunkt „My Zecher“ können laufende und abgeschlossene Anfragen sowie Aufträge – einschließlich den Lieferzeiten – nachverfolgt werden. Über einen Barcode Scanner werden Reklamationen erfasst, und es steht die Option „ Push-Benachrichtigungen“ zur Verfügung, die über Veränderungen am Bearbeitungsstatus informiert.

Aktueller Status jederzeit abrufbar

Thomas Reinking, Vertriebsleiter dazu: „Wir freuen uns sehr, nach einer Testphase nun endlich mit unserer großen Neuigkeit an die Öffentlichkeit gehen zu können. Die ersten positiven Rückmeldungen lassen darauf schließen, dass wir der App unseren Kunden gegenüber noch transparenter auftreten und sie sich jederzeit über den Status des eigenen Zecher-Walzenparks informieren können. So kann z. B. für eine Rasterwalze, die zur Aufarbeitung bei Zecher in Paderborn ist, jederzeit ein tagesaktueller Status abgefragt werden.”

Die App ist im iOS App Store und im Google Playstore verfügbar. Unter www.zecher.com/de/zecher-app sind direkte Verlinkungen zu beiden Plattformen gelistet.