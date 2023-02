Neuer Platten-Imager für die Inhouse-Produktion

KB Folie

Der polnische Verpackungsdrucker KB Folie hat einen ThermoFlexX TFxX 48 für die Bebilderung von Flexodruckplatten installiert. Damit entschied sich die Inhouse-Prepress-Abteilung des Unternehmens erstmals für die XSYS-Technologie. Neben dem Laserimager umfasst die Investition auch die ThermoFlexX Woodpecker-Screening-Technologie zur Mikrostrukturierung von Flat-Top-Dot-Plattenoberflächen.

“Wir sind eines der ersten Druckereien in Polen, das die vielen messbaren Vorteile des ThermoFlexX-Systems mit Woodpecker-Oberflächenstrukturierung nutzt”, sagt Jan Marcinkowski, stellvertretender Produktionsleiter.

Durchbruch im Jahr 2016

KB Folie ist in Warschau ansässig und produziert flexible Verpackungen für Lebensmittelindustrie sowie für die Chemie- und Kosmetikbranche. Ursprünglich 1996 als Aluminiumhandelsunternehmen gegründet, richtete KB Folie im Jahr 2000 zeitgleich mit der Installation der ersten breitbahnigen Flexodruckmaschinen eine Druckabteilung ein, und investierte später auch in die Tiefdrucktechnologie. Das Familienunternehmen beschäftigt derzeit rund 200 Mitarbeiter und plant durch die Investition in neue Fertigungsanlagen weiter zu wachsen. Das Produktportfolio umfasst u.a. flexible Verpackungen für trockene und flüssige Lebensmittel, einschließlich monomaterialbasierter Verpackungslösungen, laminierten Verpackungen, Taschen, Doypacks verschiedene Arten von Notchungen und Perforationen, Kaltversiegelung und variable Codierungen auf der Verpackungsinnenseite.

Im Jahr 2016 gründete KB Folie mit Förderung des polnischen Ministeriums für Entwicklung ein Forschungs- und Entwicklungszentrum. Darüber hinaus konnte mithilfe verschiedener Institutionen, Kunden mit innovativen Lösungen unterstützt und neue Beziehungen zu Lieferanten und Herstellern geknüpft werden. „Das war für uns wirklich ein Jahr des Durchbruchs “, sagt Michał Sikorski, Leiter des Wissenschaftlichen Forschungs- und Entwicklungsabteilung. ”

Features für mehr Produktivität

KB Folie produziert schon seit vielen Jahren Flexodruckplatten in eigener Regie. Das neueste Digital-Imager, das ThermoFlexX TFxX 48 von XSYS, wurde durch den langjährigen Lieferanten Scorpio Sp. z o.o., einen Distributor von ThermoFlexX-Produkten in Polen, erworben. „Wie jedes Unternehmen mit über 20 Jahren Erfahrung haben wir mit den analogen Technologien begonnen. Im Jahr 2008 stellten wir auf die digitale Bebilderungstechnologie übergegangen, die wir sukzessive – wie zuletzt mit dem neuen ThermoFlexX – aktualisieren, um immer am Puls der Entwicklungen zu bleiben“, so Jan Marcinkowski – Stellvertretender Produktionsdirektor.

ThermoFlexX TFxX 48 bebildert Flexodruckplatten bis zu einer maximalen Formatgröße von 900 x 1200 mm. Mit dem integrierten FlexTray kann die Laseranlage mit nur einem Tastendruck die Platten automatisch laden und entladen, was das Risiko von Schäden aufgrund manueller Handhabung verringert. Die Auflösungsfunktion passt die Laseroptik automatisch an die Dateiauflösung an, was den Benutzern die Möglichkeit bietet, mehrere Platten gleichzeitig mit unterschiedlichen Auflösungen zu bebildern. Mit dem Vacuum Slider Concept (VSC) ist der Operator in der Lage, Flexodruckplatten jeder Breite zu laden, ohne dass sie auf der Trommel noch zusätzlich mit Klebeband fixiert werden müssen.

Zusammen mit der Woodpecker-Technologie zur Oberflächenstrukturierung erreichen die so produzierten Flexoplatten im Aulagendruck höhere Volltondichten, homogenere Flächen, schärfere Schriften und Bildmotive.