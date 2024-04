Metsä Board beendet Investitionspläne für Faltschachtelkartonwerk

Moderisierung bestehender Werke

Nach Abschluss der Pre-Engineering-Phase hat Metsä Board heute bekannt gegeben, dass das Unternehmen die Investition in das geplante Faltschachtelkartonwerk in Kaskinen, Finnland, nicht fortsetzen wird. Die Gesamtkosten der geplanten Investition überstiegen deutlich die ursprünglichen Schätzungen, was zu einer Unwirtschaftlichkeit des Projekts führte. Die auf etwa 8 Millionen Euro geschätzten Kosten für das Pre-Engineering werden als einmaliger Posten im Betriebsergebnis von Januar bis März 2024 verbucht.

Als Alternative plant Metsä Board nun Investitionen in seine bestehenden Werke, um seine Wachstumsstrategie im Bereich faserbasierte Verpackungsmaterialien voranzutreiben. Diese Investitionen zielen darauf ab, innovative Produktlösungen zu entwickeln und die industriellen Aktivitäten zu erneuern. Das Unternehmen bleibt seinem Ziel verpflichtet, bis Ende 2030 ohne fossile Brennstoffe zu produzieren, und setzt weiterhin auf die Entwicklung von Verpackungslösungen, die den Einsatz von Kunststoffen reduzieren.

Im integrierten Werk Husum in Schweden startet Metsä Board ein Programm zur Einführung neuer Produkte auf der bestehenden Produktionslinie für weißen Kraftliner (BM2), um innovative Lösungen für Lebensmittel- und Foodservice-Verpackungen zu entwickeln. Zudem ist die Erneuerung der Faserlinie im Zellstoffwerk Husum geplant.

In der Kartonfabrik Simpele wird ein umfangreiches Investitionsprogramm zur Modernisierung gestartet, das Erneuerungen in der mechanischen Zellstoffproduktion, der Kartonmaschine sowie im Finishing-Bereich umfasst und auch den Bau eines neuen Kraftwerks einschließt.

Darüber hinaus leitet Metsä Board in der Kartonfabrik Kyro ein Investitionsprogramm ein, um die Leistung des Barrierekartons zu verbessern und seine Endverwendungsbereiche zu erweitern. Die geschätzten Gesamtinvestitionskosten für die Kartonfabriken in Simpele und Kyro belaufen sich auf 250 Mio. Euro für die nächsten zehn Jahre.

Metsä Board wird den Fortschritt dieser Investitionen in seinen Zwischenberichten und gegebenenfalls in gesonderten Mitteilungen regelmäßig kommunizieren.