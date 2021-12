Weniger Maschinenstillstandzeiten für Reinigung und Qualitätsanpassungen

Japanische Druckerei Nabe Process steigert Effizienz mit wasserauswaschbaren Flexodruckplatten

Asahi Photoproducts, ein führendes Unternehmen bei der Entwicklung von Fotopolymer-Druckplatten für den Flexodruck, hat bekanntgegeben, dass die große japanische Druckerei namens Nabe Process Co. Ltd. die wasserauswaschbare CleanPrint-Flexodruckplatte Asahi AWP mit konventionellen Lösemittelplatten verglichen hat, um Qualitäts- und Produktivitätsunterschiede zu messen.

Laut Asahi Photoproducts erzielten die Flexodruckplatten der Serie, die auf der CrystalCleanConnect-Anlage hergestellt wurden, im Vergleich zu den im Lösemittelverfahren entwickelten, konventionellen Flexodruckplatten eine deutlich bessere Druckqualität und Produktivität. CrystalCleanConnect ist eine völlig neue, von Asahi Photoproducts gemeinsam mit Esko entwickelte Lösung, die den Herstellungsprozess von Flexodruckplatten automatisiert, die Anzahl der Arbeitsschritte von 17 auf nur einen verringert und daher das Fehlerrisiko deutlich reduziert.

Der japanischen Druckerei zufolge wurden die Tests mit echten Kundenaufträgen durchgeführt sowie alle Zeitabläufe und Schritte sorgfältig dokumentiert. Bei dem Vergleich fiel die herausragende Farbübertragung der Druckplatte AWP von Asahi auf. Diese hat nicht nur die Druckqualität insgesamt verbessert, sondern auch weniger Maschinenstillstandzeiten für die Reinigung und Farbanpassung erforderlich gemacht.

Das von der Druckerei Nabe Process Co. Ltd. für den Test ausgewählte Design enthielt u.a. feine Hochlichter. Um mit den Lösemittelplatten die geforderte Qualität zu erzielen, musste die Druckmaschine mehrmals angehalten werden, um Farbansammlungen an den Druckflanken der Platte zu entfernen. Diese Unterbrechungen waren bei der wasserauswaschbaren AWP nach Angaben von Asahi nicht erforderlich, da diese Druckplatte mit der CleanPrint-Technologie ausgestattet ist, die von Asahi Photoproducts mit dem Ziel entwickelt wurde, die Farbübertragung auf dem Bedruckstoff zu verbessern.

Yasuo Naka, General Manager der Flexography Division, Nabe Process Co. Ltd., sagt dazu: „Dieses Ergebnis hat uns bestätigt, dass wir mit der wasserauswaschbaren Flexodruckplatte von Asahi unseren Kunden eine durchgängig bessere Druckqualität zur Verfügung stellen können. Auch gab es mit der konventionellen Lösemittelplatte aufgrund von Passerdifferenzen mehr Schwierigkeiten im Druckverlauf. Mit der Flexodruckplatte AWP von Asahi hatten wir dieses Problem nicht und erzielten daher eine deutliche höhere Produktivität. Außerdem haben wir im Frühjahr 2021 die vollautomatische Druckplatten-Herstellungsanlage CrystalCleanConnect installiert, die gemeinsam von Asahi und ESKO entwickelt wurde. So konnten wir unsere Qualität und Produktivität insgesamt steigern, die Druckplatten viel schneller auf die Druckmaschine bringen sowie die Anzahl der Bedienereingriffe und damit das Fehlerrisiko verringern. Auf der Grundlage dieser Ergebnisse tauschen wir zurzeit alle unsere konventionellen Flexodruckplatten durch wasserauswaschbare CleanPrint AWP-Flexoplatten aus. Wir sind davon überzeugt, dass die resultierende höhere Druckqualität, die Kundenzufriedenheit weiter steigert.“

Yuzo Fujiki, Chief Technology Officer, Printing Solution Project, Asahi Kasei Corporation, bestätigt: „Wir haben gern mit Nabe Process an diesem Projekt zusammengearbeitet, um die Qualität und Produktivität unserer wasserauswaschbaren Flexodruckplatte unter Beweis zu stellen. Auch freuen wir uns sehr, dass Nabe Process sich entschieden hat, mit CrystalCleanConnect die weltweit erste, gemeinsam mit ESKO entwickelte vollautomatische Anlage zur Herstellung von wasserauswaschbaren Flexodruckplatten zu installieren und damit die Effizienz seiner Produktion weiter zu steigern.“