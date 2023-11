Integrationspartnerschaft zur Steigerung der Effizienz

Cerm und Esko

Mit der kürzlich eingeführten Integrationspartnerschaft betonen Esko und Cerm die Bedeutung eines integrierten Workflows zur Steigerung der Produktivität und zur schnelleren und effizienteren Abwicklung von Aufträgen.

Das Cerm Premium-Integrationgütesiegel, gemäß Unternehmensangaben, symbolisiert die Quintessenz einer idealen Partnerschaft und fordert alle Integrationspartner dazu heraus, gemeinsame Ziele zu verfolgen und höchste Qualität anzustreben.

Nahtloser Workflow

Die Cerm-/Esko-Integration automatisiert den Prozess von der Produkterstellung in der Cerm-MIS-Software bis zur Freigabe des Softproofs durch den Drucksacheneinkäufer. Diese Zusammenarbeit zielt darauf ab, zeitraubende manuelle Schritte zu eliminieren und den Weg für einen schlankeren und effizienteren Prozess zu ebnen.

Einer der entscheidenden Vorteile dieser Automatisierung, insbesondere in einer Branche, in der Präzision von großer Bedeutung ist, besteht in der Minimierung möglicher Fehler. Die Automatisierung wiederkehrender Aufgaben ermöglicht den Mitarbeitern in der Druckvorstufe, ihr Fachwissen dort einzusetzen, wo es am meisten gebraucht wird, nämlich bei der konsistenten Verwaltung, Benennung und Speicherung von Dateien.

Partnerschaft für Qualität

Mit einer gemeinsamen Vision, wie sie selbst betonen, sind sowohl Esko als auch Cerm bereit, Integrationsstandards neu zu definieren und sicherzustellen, dass Endbenutzer das Beste aus beiden Welten erhalten. Dies drückt ein Maß an Verlässlichkeit, ein Qualitätsversprechen und das Engagement aus, die Branche voranzubringen.