Asahi Photoproducts

Installation eines Prozessors für wasserauswaschbare Flexodruckplatten

Das in Shanghai, China, ansässige Reprohaus Shanghai Huichang Flexo Technology Co., Ltd., hat von Asahi Photoproducts kürzlich das Prozessorsystem AWP 4260 für wasserauswaschbare CleanPrint-Flexodruckplatten im Format bis 1067 mm x 1524 mm installiert.

Der Prozessor AWP verarbeitet diesen Druckplatten-Typ, der keine VOC-basierten Lösemittel für die Plattenherstellung benötigen und nur wenig Kohlendioxid an die Atmosphäre abgeben soll. Nach Angaben von Asahi Photoproducts ermöglichen die hohe Plattengenauigkeit und die ausgezeichnete Farbübertragung der wasserauswaschbaren Flexodruckplatte AWP-DEW mit CleanPrint Technologie, den Druckereien eine höhere Druckqualität zu erzielen und effizientere Abläufe umzusetzen.

Das Reprohaus Shanghai Huichang Flexo Technology Co., Ltd. wurde 2021 gegründet. Huichang Flexo hat sich für ein Prozessorsystem AWP von Asahi Kasei für wasserauswaschbare CleanPrint Flexodruckplatten entschieden und im August 2021 installiert. Nach einer ersten mehrmonatigen Einsatzdauer zeigte sich das Reprohaus mit der Plattenqualität und der besseren CO 2 -Bilanz zufrieden. Diese Produkteigenschaften spielen eine immer größere Rolle, da in China eine stetig steigende Nachfrage nach nachhaltigen Lösungen zu verzeichnen ist.

Darüber hinaus ist die AWP–Flexodruckplatten-Familie mit der CleanPrint-Technologie ausgestattet, die die Farbübertragung auf den Bedruckstoff verbessern sowie unerwünschte Farbansammlungen im Druckprozess vermeiden soll.