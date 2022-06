Hochproduktive PrePrint-Flexodruckmaschine für leichtgewichtige Papiere

WestRock Company

Hohe Druckqualität und geringer Materialverbrauch sind im heutigen Verpackungsdruck unabdingbar. Vor diesem Hintergrund ist der der Einsatz von Zentralzylinder (CI)-Flexodruckmaschinen bei der Verarbeitung von Leichtgewichtpapieren bestens für derartige Anforderungen geeignet. Unter einem ganzheitlichen Blickwinkel lassen sich entlang der gesamten Wertschöpfungskette beträchtliche Einsparungen in Bezug auf Wirtschaftlichkeit und Umweltauswirkungen durch die Reduzierung des Papiergewichts erzielen.

Die Master CI 90SIX bei WestRock Company

WestRock Company verwendet die Flexodruckmaschine Bobst Master CI 90SIX für den Wellpappenvordruck (PrePrint). Um einen vollautomatischen Arbeitsablauf zu ermöglichen, wurde sie vollständig mit Bobst-Automatisierungssystemen an der Maschine und in der Peripherie ausgestattet. Die Laufgeschwindigkeit hängt dabei von den Anwendungen und der Spezifikation des jeweiligen Druckunternehmens ab. Im Falle von WestRock liegt sie bei bis zu 750 m/min, wie im nachfolgenden Video zu sehen ist:

Anzeige

Die Bobst Master CI 90SIX

Bobst verfügt seit den frühen 1980er-Jahren über eine langjährige Erfahrung im Wellpappenvordruck. In diesem Zusammenhang ist die Master CI 90SIX eine äußerst effiziente und praktikable Lösung für ein sehr breites Anwendungsspektrum. Die Acht-Farben-Maschine ist flexibel konfigurierbar und kann beispielsweise mit nachgelagerten Einheiten für die Lackierung ausgestattet werden. Die Druckbreiten betragen bis zu 2800 mm und der Rapportbereich bis zu 2060 mm. Die aktuellen Markttrends zielen zunehmend auf den Einsatz von Leichtgewichtspapieren ab. Daher verarbeitet die Maschine Papierstärken ab 40 g/m2, kann aber auch Anforderungen für Anwendungen mit Grammaturen bis 380 g/m2 erfüllen. Die im Wellpappenvordruck eingesetzen Farben und Lacke sind zumeist wasserbasiert.

Die Master 90SIX ist für die Sleeve-Technologie ausgelegt. Da im Wellpappenvorduck oftmals großformatige Sleeves zum Einsatz kommen, werden entsprechene Unterstützungssysteme benötigt. Hierfür hat Bobst das dreistufige modulare Automatisierungssystem MOTION entwickelt, das auch die Bereiche Plattenmontage und Rasterwalzenreinigung umfasst. Die Maschine bei WestRock ist auch damit ausgestattet.

Die Maschine kann leichte Papiere mit geringer Bahnspannung und hoher Registergenauigkeit bedrucken, da die Toleranz zwischen den einzelnen Druckwerken lediglich +/- 0,08 mm beträgt. Das CI-Konzept benötigt keine Registerregelungssensoren in jedem Druckwerk, sondern nur eine Spannungszone im Druckbereich, die das Substratbahn in ihrer Länge und Breite der Bahn stabil hält (kein Schrumpfen). Das Register wird bei Änderungen der Maschinengeschwindigkeit während des Hoch- oder Herunterfahrens stabil gehalten.

Intelligente Automatisierungs- und Regeltechnik

Wird die Master CI 90SIX mit der smartGPS-Technologie ausgestattet, so werden die im vollautomatischen Offline-Prozess erfassten typografischen Daten der Druckplatte von der Plattenmontage an die CI-Flexodruckmaschine für die Register- und Druckeinstellung übertragen. In Kombination mit magicMOUNTER, dem automatisierten Montagesystem von Bobst für besonders breitbahnige Druckmaschinen, ermöglicht smartGPS mehr Präzision und Produktionsleistung bei gleichzeitig verringerten Qualitätsproblemen. Die Vakuum-Fixierung der Platte im Montagegerät ermöglicht die Registerprüfung aller Kanten der Druckplatte. Ein weiterer markanter Unterschied zu herkömmlichen Systemen, die eine gewisse Punktverzerrung erzeugen, da sie nicht mit realen Formaten arbeiten, besteht darin, das smartGPS den realen Umfang der Rasterwalze beim Scannen der Topographie der Druckplatte überprüft. Die Arbeit mit realen Formaten und die Übertragung der RFID-Daten an die Druckmaschine vermeiden Punktverzerrungen und führen zu einer höheren Druckqualität und einem wesentlich schnelleren Einrichten der Maschine.

Alle Automatisierungssysteme, wie MOTION, smartGPS und magicMOUNTER, sind auch als Nachrüstung für bereits installierte Bobst CI-Flexodruckmaschinen für den Wellpappenvordruck erhältlich.

Über WestRock

Die WestRock Company mit Sitz in Jacksonville, Florida, USA, gehört zur WestRock-Gruppe und bietet eine breite Palette an Convertingmöglichkeiten und hochwertigen Wellpappenmaterialien sowie nachhaltige Papier- und Verpackungslösungen. Weltweit verfügt WestRock über mehr als 320 Produktionsstätten, Designzentren, Forschungslabors und Vertriebsbüros und beschäftigt über 50.000 Mitarbeiter. Kürzlich wurde das Unternehmen als einer der besten Arbeitgeber für Hochschulabsolventen im Jahr 2022 von Forbes ausgezeichnet und belegte den siebten Platz in der Kategorie Engineering & Manufacturing.