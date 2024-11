Fiorini Packaging stärkt Produktion und Qualität mit neuer CI-Flexodruckmaschine

Bobst

Fiorini Packaging, ein führender Anbieter von Papierbeuteln mit Sitz in Italien, erweitert seine Kapazitäten durch die Investition in eine Zentralzylinder-Flexodruckmaschine von Bobst. Die neue 10-Farben-Bobst Expert CI mit triLock-Technologie ergänzt den Maschinenpark des Unternehmens, das bereits von der Leistung einer 8-Farben-Maschine von Bobst überzeugt war.

Giovanni Fiorini, Präsident und CEO, bezeichnet die neue Maschine als Meilenstein: „Diese Investition hebt unser Unternehmen auf ein neues Level. Die 10-Farben-Bobst Expert CI ermöglicht uns, außergewöhnliche visuelle Designs zu drucken, die als starke Markenbotschafter für unsere Kunden dienen.“

Er ergänzte, dass Papierbeutel seit der Gründung des Unternehmens 1947 eine zentrale Rolle spielen und im Zuge der industriellen Entwicklung Italiens an Bedeutung gewonnen haben: „Mit der neuen Maschine schaffen wir Verpackungen, die das Markenimage unserer Kunden durch beeindruckende Druckqualität weiter stärken.“

Marktentwicklung und Druckqualität als Erfolgsfaktoren

Giovanni Fiorini betonte den zunehmenden Wettbewerb im Markt für Papierverpackungen: „Druckqualität ist heute entscheidend, um die Wertigkeit des Inhalts zu kommunizieren. Hochauflösende, mehrfarbige Designs sind selbst bei Großvolumenbeuteln zu einem zentralen Unterscheidungsmerkmal geworden. Die Partnerschaft mit Bobst hat uns geholfen, unsere Druckstandards nochmals zu steigern.“

Technologische Highlights der neuen Maschine

Die Bobst Expert CI erreicht Produktionsgeschwindigkeiten von bis zu 600 m/min und setzt auf innovative Technologien wie:

triLock-Technologie: Gewährleistet präzise und konsistente Kiss-Print-Position zwischen Felxodruckform und Rasterwalze ohne manuelle Verriegelung, was die Rüstzeiten deutlich reduziert.

smartFlo-Farbsystem: In Kombination mit modernen Kammerrakeln sorgt es für gleichbleibend hohe Druckqualität.

Full Surface Matrix (FSM)-Zwischentrocknung: Reduziert den Energieverbrauch durch effiziente Trocknung bei niedrigeren Temperaturen.

Darüber hinaus ermöglicht eine optionale automatische Lösung einen schnellen Sleeve-Wechsel, wodurch die Produktivität weiter gesteigert wird.

Digitale Integration mit Bobst Connect

Durch die cloudbasierte Plattform Bobst Connect hat Fiorini seine Prozesse digital optimiert. Die Plattform bietet Echtzeitüberwachung, präventive Wartung und Teilemanagement, wodurch ungeplante Stillstände minimiert werden können.

Partnerschaft als Schlüssel zum Erfolg

Alberto Vaglio-Laurin, Leiter für Flexible Verpackungen Südeuropa bei Bobst, hob die gemeinsame Vision beider Unternehmen hervor: „Unsere Partnerschaft mit Giovanni Fiorini basiert auf einer gemeinsamen Leidenschaft für Innovation und Service. Diese Zusammenarbeit ermöglicht nicht nur Fortschritte in der Drucktechnologie, sondern auch Lösungen für nachhaltige Verpackungen, die den wachsenden Anforderungen des Marktes gerecht werden.“

Über Fiorini Packaging

Seit seiner Gründung im Jahr 1947 hat sich Fiorini Packaging auf die Herstellung hochwertiger Papierindustriebeutel spezialisiert. Diese Beutel schützen und transportieren nicht nur die Inhalte, sondern tragen auch aktiv zur Aufwertung des Produkts bei. Das Unternehmen beliefert verschiedene Branchen, darunter Lebensmittel, Chemie, Tiernahrung, Saatgut und Bauwesen und erfüllt dabei höchste Qualitätsstandards. Internationale Zertifizierungen wie BRCGS, FSSC22000, Halal und Koscher unterstreichen die Verlässlichkeit und Sicherheit der Produkte – insbesondere in sensiblen Bereichen wie der Lebensmittel- und Chemieindustrie.

Mit einem Exportanteil von 70 % liefert Fiorini seine Produkte in über 35 Länder weltweit und ist mit Außenstellen in Europa, Amerika und Ozeanien vertreten. Die gesamte Produktion findet in Italien statt, wodurch Fiorini zu einem der führenden Beutelhersteller Europas ohne eigene Papierproduktion zählt.

Fiorini engagiert sich für Umweltschutz und fördert die Sensibilisierung für den Wert von Verpackungen als Beitrag zur Erhaltung der Qualität und Sicherheit von Produkten. Als Zeichen der Wertschätzung teilt das Unternehmen einen Teil seines Bruttogewinns mit seinen Mitarbeitern, die aktiv zur Verwirklichung der Unternehmensziele beitragen.