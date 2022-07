2,5 Millionen-Investition in den Flexodruck

Riba Verpackungen

Die riba Verpackungen GmbH mit Sitz in Hamm hat 2,5 Millionen Euro in eine neue CI-Flexodruckmaschine investiert. Jährlich werden dort am Standort rund 10.000 Tonnen Folie produziert. Bis zum Ende des Jahrzehnts ist eine Verdoppelung der Produktionsmenge auf rund 20.000 Tonnen geplant. Um das zu realisieren, ist auch die Einstellung neuer Mitarbeiter vorgesehen.

20 Meter lang, 5 Meter hoch und 40 Tonnen schwer

Im Juli erfolgte die aufwändige Montage der CI-Flexodruckmaschine Optima des Tschechichen Maschinenherstellers Soma. Mit einem Schwertransporter wurde die 40 Tonnen schwere Druckmaschine von der Tschechichen Republik nach Hamm gebracht. Die 20 Meter lange und 5 Meter hohe Optima soll bereits Anfang August die ersten Folien bedrucken.

Gemeinsam mit Frank Rieker, Geschäftsführer der riba Verpackungen GmbH, freut sich auch Debatin Geschäftsführer Thomas Rose: „Das ist ein Bekenntnis zum Standort Hamm, zum inhabergeführten Unternehmertum und auch zum Produkt Verpackungsfolie“. Beide Chefs stehen gemeinsam an der Spitze der Deriba Group, die sich aus sieben Unternehmen zusammensetzt, und zu der auch die riba Verpackungen GmbH sowie die Anton Debatin GmbH gehören.

Eine Investition für die Zukunft

Die riba-Investition kommt der gesamten Unternehmensgruppe zugute. Denn Riba ist mit der Produktion von PCR-Folie schon früh auf dem richtigen Weg gewesen. So profitiert die Debatin GmbH insofern davon, weil das Unternehmen dadurch in der Lage ist, die Nachfrage der Kunden nach nachhaltigen Verpackungslösungen auf einem qualitativ hohen Niveau zu bedienen, und riba-Produkte zu umweltfreundlichen Versandtaschen in Blauer Engel-Qualität zu verarbeiten. Online- und E-Commerce-Händler werden somit ein Stück weit von dem Druck entlastet, den eigenen CO 2 -Fußabdruck zu minimieren und nachhaltiger zu verpacken.

Einschließlich der neuen Maschine stehen bei riba zukünftig insgesamt vier Flexodruckmaschinen für die Bedruckung von Folien bereit, wozu auch die nachhaltige Deriba Greenline-Folie gehört. Mit der Neuinvestition werden die Kapazitäten erweitert, so dass sich das Unternehmen in der Zukunft noch breiter aufstellen kann.

Im Alltag begegnen einem die riba-Produkte häufig in Form von Folienverpackungen für Gartenerde. Mit der neuen CI-Flexodruckmaschine sollen sie demnächst mit einer Produktionsgeschwindigkeit von 500 m/min noch brillanter bedruckt werden.