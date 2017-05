Selbst Unternehmen mit hochentwickelten Portallösungen in ihren Workflows würden heute immer noch E-Mail-Proofs in ihrem täglichen Produktionsprozess verwenden, so Enfocus.

Eins der Probleme beim Mailen von PDF-Proofs sei jedoch, dass die Unternehmen keine Kontrolle darüber haben, welchen Typ von PDF-Viewer ihre Kunden verwenden, wenn Sie sich die PDF-Dateien ansehen.

