Neues LED-Belichtungssystem für Flexodruckplatten

Drupa 2024: Glunz & Jensen

Glunz & Jensen wird auf der Drupa das neue Flex-Pose LED 420 Belichtungssystem für Flexodruckplatten vorstellen. Dieses System kombiniert erstklassige Leistung mit umweltfreundlicher LED-Technologie und vermeidet zukünftige Überraschungen durch bevorstehende Vorschriften und Auflagen dank seines quecksilberfreien Designs.

Die Flex-Pose LED 420 ist laut Glunz & Jensen auf Effizienz ausgelegt, um Betriebskosten zu senken und gleichzeitig hohe qualitative Leistungsanforderungen zu erfüllen. Besonders in Bezug auf effizienten und geringen Energieeinsatz setzt das System neue Maßstäbe. Ein optimierter Arbeitsablauf unterstützt sowohl die Produktivität als auch die Nachhaltigkeitsziele. Als flexible Lösung passt sich die Flex-Pose LED 420 optimal an spezifische Anforderungen an und gewährleistet Flexibilität in einer sich schnell verändernden Branche.

Die ersten Kundenauslieferungen sind im Laufe des Jahres 2024 nach einem umfangreichen Beta-Programm geplant.

Über Glunz & Jensen

Glunz & Jensen entwickelt und produziert seit mehr als 50 Jahren Plattenverarbeitungsgeräte für die Offset- und Flexo-Druckvorstufe. Die dänische Firma unterhält langjährige Beziehungen zu weltweit führenden Unternehmen der Druckindustrie wie Asahi, DuPont, ECO3, Fujifilm, Heidelberger Druckmaschinen, Koenig & Bauer, Kodak, MacDermid, Miraclon und TechNova. Glunz & Jensen vermarktet seine Produkte und Lösungen global über ein gut etabliertes, umfassendes Netzwerk von Distributoren und Händlern.

Glunz & Jensen beschäftigt etwa 114 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in seinen Einrichtungen in Dänemark, der Slowakei, Großbritannien und den USA. Das vielfältige Produktportfolio umfasst Belichtungssysteme, Auswaschanlagen (Prozessoren), Trockner, Finisher, vollautomatische Plattenherstellungssysteme (Inline), Montagetische, Plattenstapler und -wender.

