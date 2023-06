Neues Beutelkonzept für das Snacksegment

Walki

Snacks wie gezuckerte Nüsse, Schokolade oder Trockenfrüchte werden üblicherweise in Beuteln verpackt. Da das Material in der Regel sehr stabil ist, besteht die Gefahr, dass der Beutel mit zu viel Kraftaufwand geöffnet werden muss, was das Risiko erhöht, dass er kaputt geht.

Walki führt nun ein neues, leicht zu öffnendes Beutelkonzept für das schnell wachsende Snacksegment ein. “Unser Ziel war es, einen Beutel zu entwickeln, den der Verbraucher kontrolliert und einfach öffnen kann”, erklärt Andreas Rothschink, Leiter Produktentwicklung und Technischer Service Consumer Packaging der Walki Group.

Laser und speziell formulierte PE-Folien ermöglichen ein kontrolliertes Aufreißen. Der Beutel ist aus einem Laminat aus einer MDO-PE-Folie und einer neu entwickelten LDPE-basierten Folie aufgebaut. Die Laservorformung in der Mitte der Seitenfalte des Beutels ist der Ausgangspunkt für die Öffnung. Durch die kontrollierte Schwächung des Laminats ist das Material dünn genug, um eine kontrollierte Öffnung des Beutels zu ermöglichen, aber immer noch dick genug, um die Snacks im Inneren zu schützen. Öffnet man den Beutel in der Mitte, beginnt die Öffnung in beide Richtungen zu reißen, bis sie die Quernähte erreicht, die quer verlaufen und den Beutel stabil machen.

“Man kann den Beutel vollständig öffnen, ohne die Form zu zerstören. Durch die große Öffnung lassen sich die Snacks leicht aus dem Beutel entnehmen”, erklärt Rothschink. Da der Beutel aus dem Monomaterial PE besteht, lässt er sich leicht im entsprechenden Kunststoffstrom recyceln.

Der Beutel wurde in enger Zusammenarbeit mit dem Verpackungsmaschinenhersteller Rovema entwickelt.