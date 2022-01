Integration der in der Türkei übernommenen Produktionswerke

Nachhaltige Verpackungen aus Wellpappe für sperrige und schwere Güter

Mondi ist ein europäischer Anbieter nachhaltiger Lösungen aus Schwerwellpappe mit Werken in Deutschland, Polen und der Türkei, die zweckmäßige Verpackungen für unterschiedlichste Anwendungen herstellen – von der Automobilbranche über die chemische Industrie, den Maschinenbau, die Metallindustrie und die Solarenergie bis hin zu schweren Gebrauchsgütern, Haushaltsgeräten, Heimwerkerbedarf und Inneneinrichtung, Sport und Freizeit.

Schwerwellpappen-Anlagen an türkischen Produktionsstandorten

Seit der Übernahme von Olmuksan im Jahr 2021 macht Mondi nach eigenen Angaben gute Fortschritte bei der Integration seiner neuen Schwerwellpappenanlagen an den türkischen Standorten Bursa, Corum und Gebze, die nun die Werke in Deutschland (Ansbach) und Polen (Simet) ergänzen. Dank der von Mondi in den letzten Jahren getätigten Investitionen in neue Kapazitäten, Technologie und Maschinen gehören die Mondi Werke Ansbach und Simet heute mit zu den größten und modernsten Full-Service-Produktionsstätten Europas. Mondi Olmuksan ist im Bereich Schwergutverpackungen in der Türkei branchenführend und erweitert die Kapazitäten der Mondi Gruppe.

„Unsere Kunden sind beeindruckt, wenn sie hören, dass eine Schwergutverpackung aus Wellpappe der Belastung einer Tonne standhält oder dass Wellpappenkartons selbst in heißen und feuchten Klimazonen einen sicheren Transport von schweren Gegenständen ermöglichen. Wenn sie erst einmal erkannt haben, dass Schwerlastlösungen aus Wellpappe eine echte Alternative sind, werden sie begeistert von all den zusätzlichen Vorteilen hinsichtlich individueller Gestaltung, Handhabung und Transporteffizienz sein. Und natürlich hilft die Umstellung auf ein leichtgewichtiges, papierbasiertes, recycelbares Material unseren Kunden auch dabei, ihre eigenen Nachhaltigkeitsziele zu erreichen“, erklärt Gerald Dörzbach, Vertriebsleiter von Mondi Wellpappe Ansbach.

Entwicklung von Verpackungen für Industriegüter

Mondi unterstützt seine Kunden bei der Umstellung auf Schwerwellpappenverpackungen durch eine enge Kooperation von der ersten Analyse über das Design bis zur Umsetzung. Die neuen ThinkBox-Kundenkontaktzentren von Mondi bieten eigene Räume für die Zusammenarbeit und die Entwicklung von Verpackungen für Schwergut- und Industrieanwendungen.