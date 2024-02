Mit neuem Verpackungspapier Konsumentenerlebnisse gestalten

Das flexible Verpackungspapier Algro Finess C von Sappi für Kaffee und andere Lebensmittel

Sappi Europe, ein führender Hersteller von flexiblem Verpackungspapier, hat sein bewährtes Algro Finess-Produktportfolio um das gestrichene flexible Verpackungspapier Algro Finess C erweitert, das speziell für Kaffeeverpackungen entwickelt wurde.

Diese Neuentwicklung besticht durch ihr hochwertiges Erscheinungsbild sowie ihre herausragenden Druck- und Verarbeitungseigenschaften. Das neue Papier ermöglicht es, Falz- und Farbbrüche effektiv zu reduzieren, die das Erscheinungsbild der Verpackung am Point of Sale (POS) beeinträchtigen können. Sappi ist ein Vorreiter im Bereich gestrichener flexibler Verpackungspapiere und hat sein Portfolio kontinuierlich weiterentwickelt, um Lösungen zu bieten, die den spezifischen Anforderungen seiner Kunden gerecht werden.

Anzeige

Besondere Merkmale und Vorteile von Algro Finess C

Für leidenschaftliche Kaffeetrinker ist es unvorstellbar, den Tag ohne ihr Lieblingsheißgetränk zu beginnen. Dabei spielen für echte Kaffeegenießer sowohl die Qualität des Inhalts als auch das Erscheinungsbild der Verpackung eine entscheidende Rolle. Um Kunden im Einzelhandel zu überzeugen, hat der Verpackungspapierhersteller Sappi das neue Produkt “Algro Finess C” entwickelt, mit dem Markenhersteller die Verbraucher noch effektiver zum Kauf ihrer Produkte animieren können.

Das neu entwickelte einseitig doppelt gestrichene MGBK-Papier (Machine Glazed Bleached Kraft) wurde speziell für flexible Verpackungsanwendungen entwickelt und eignet sich hervorragend für viele Verpackungsanwendungen im Bereich Kaffee und Lebensmittel, wie etwa Snacks und Süßwaren. Insbesondere Kaffeeverpackungen zeigen nach dem Bedrucken und Falten häufig unschöne Falz- und Farbbrüche, die weiße Bereiche sichtbar machen. Mit “Algro Finess C” wurde ein Produkt geschaffen, das diese unerwünschten Effekte reduziert und verhindert. Das Papier verfügt über eine hochglänzende Oberfläche und eine behandelte Rückseite. Es ist in den Grammaturen 80 g/m² und 90 g/m² erhältlich und dank seiner einzigartigen Eigenschaften auch für den direkten Kontakt mit Lebensmitteln geeignet.

Hervorragender Druck und Veredelung

Das flexible Verpackungspapier überzeugt auch mit seinen herausragenden Eigenschaften beim Druck und der Veredelung. Dank der hochglänzenden Oberfläche und der exzellenten Druckeigenschaften ermöglicht Algro Finess C im Flexo- oder Tiefdruckverfahren erstklassige Druckergebnisse. Die außergewöhnlich starke Farb- und Tonwertwiedergabe sorgt für ein markantes Erscheinungsbild, mit dem Markenhersteller am POS Aufmerksamkeit erregen können. Auch in puncto Festigkeit erfüllt Algro Finess C höchste Ansprüche. Dank seiner außergewöhnlichen Stabilität kann das Papier in der Verpackungslinie problemlos als Umschlag verarbeitet werden – auch bei hohen Geschwindigkeiten.