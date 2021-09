Esko

Mehr Automation in der Produktion von flexiblen Verpackungen

Esko hat die Sicherheitsfunktionen für den Druck variabler Daten (VDP) in Bezug auf Geschwindigkeit und Skalierung in einer neuen Zusammenarbeit mitScantrust und dem Verpackungsunternehmen ePac Flexible Packaging verbessert.

Die Esko Automation Engine bildet mit ihrer VDP-Technologie das Herzstück des Verfahrens. Sie ermöglicht den Druck serialisierter und sicherer QR-Codes auf flexible Verpackungen im großen Umfang und schöpft das Potenzial von VDP für den neuen Service für vernetzte Verpackungs- und Warenservices voll und ganz aus: ePacConnect.

„Der Druck variabler Daten bietet der Rolle des Verpackungsbereichs die Möglichkeit, völlig neue Dimensionen zu erschließen“, so Paul Land, Product Manager bei Esko. „Neben den Möglichkeiten der Lokalisierung, Serialisierung, Personalisierung und Nachverfolgbarkeit bieten die Fortschritte in der Automatisierung die Möglichkeit, die Technologie zur Transformation der Druckvorstufenumgebung intensiver zu nutzen. Automation Engine ermöglicht ePac durch die Cloud-Bereitstellung einen weltweiten Datenzugriff rund um die Uhr und bietet neue Skalierbarkeitsfunktionen, sodass Unternehmen die Vorteile von VDP nutzen können, ohne die Nachteile in Kauf nehmen zu müssen.

Da jede flexible ePacConnect-Verpackung einen Scantrust QR-Code enthält, wird jeder Beutel zu einem Online-Wegbereiter. Der einzigartige Code auf der Verpackung, der kleiner als eine Briefmarke ist, aktiviert die Scantrust-Suite von vernetzten Waren und vernetzten Verpackungs-Tools. Die zugänglichen Funktionen reichen von Tools zur Einbindung der Verbraucher bis hin zum aktiven Marken- und Fälschungsschutz. Dazu muss ein sicherer QR-Code auf der Verpackung gescannt werden.

Automation Engine macht die Integration von VDP-Anforderungen mit nur wenigen Mausklicks möglich. „Es ist jetzt ganz einfach, die VDP-Anforderungen in den Prozess zu integrieren“, sagte Paul Land. „Der Prozess kann sogar in der Cloud erfolgen, was die Flexibilität beim Drucken eines Auftrags an jedem beliebigen Ort noch einmal erhöht.

„Sobald die Auftragsdaten eingegeben sind, werden die Informationen in der Regel an Automation Engine weitergeleitet, die dann als Plattform zwischen allen Systemen fungiert“, erklärte Paul Land. „Automation Engine führt alle Daten zusammen, verarbeitet die Informationen der variablen Daten und bestimmt die Mengen und Parameter des Jobs. So werden z. B. bei einer Menge von 100.000 Datensätzen die Dateien und die variablen Elemente für den Druck erweitert. Anschließend wird die Vorlagendatei automatisch an die benötigten Mengen angepasst – jede mit ihrem eigenen einzigartigen QR-Code – und für die Produktion vorbereitet. Durch die Automatisierung wird ein Prozess, der früher Stunden oder sogar Tage dauerte, jetzt in wenigen Minuten abgeschlossen.“