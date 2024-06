Erfolgreicher Auftritt auf der Drupa: Digitalisierung und neue Technologien im Fokus

Koenig & Bauer: Mehr als zufrieden mitem Auftragseingang

Vom 28. Mai bis 7. Juni präsentierte Koenig & Bauer auf der Drupa sein umfangreiches Produktportfolio, wobei die Digitalisierung ein zentrales Thema war. Im Mittelpunkt der digitalen Produktwelt stand das Portal myKyana. Besonders hervorgehoben wurde Kyana Assist, laut Unternehmen der “erste KI-Chatbot der Druckindustrie”, der es Kunden ermöglichte, direkt mit Kyana zu interagieren und ohne Wartezeiten Unterstützung zu erhalten. Der Maschinenhersteller zeigte sich sehr zufrieden mit dem Auftragseingang während der Messe und gab an, die selbst gesteckten Ziele “mehr als erreicht” zu haben.

Besucher erhielten in individuellen Live-Demonstrationen am Messestand einen detaillierten Einblick in die Vorteile des myKyana-Ökosystems. „Auf der Drupa haben wir gezeigt, wie die Verbindung von traditioneller Druckkunst mit modernsten KI- und datengesteuerten Technologien die Zukunft der Druckindustrie gestaltet. Die zahlreichen Gespräche mit Kunden bestätigen, dass digitale Produktivitätstools ein entscheidendes Kriterium für Investitionen in unsere Druck- und Weiterverarbeitungstechnologien werden“, betont Sandra Wagner, Vice President Digitalisation bei Koenig & Bauer.

Besonderes Interesse weckten bei Markeninhabern und Verpackungsherstellern die neue Connected-Packaging-Lösung “Follow”. Diese Plattform verwandele Verpackungen in durchgängige, multimediale Kommunikationskanäle und hebe das gesamte Konsumentenerlebnis auf ein neues Niveau. Darüber hinaus erfülle die Plattform zukünftige Regularien wie den Digital Product Passport und fördere die Nachhaltigkeit und Rückverfolgbarkeit von Produkten.

Starkes Interesse an Lösungen für die Verpackungsherstellung

Koenig & Bauer übertraf nach eigener Aussage mit einem starken Auftragseingang die selbst gesteckten Ziele deutlich. Insbesondere die Bogenoffset-Sparte habe die Planungen übertroffen. Die Aufträge umfassten alle Formatklassen sowie den Postpress-Bereich, der auf der Messe im Rahmen eines durchgängigen Packaging-Workflows vorgestellt wurde. Großes Interesse bestand an den Rotationsstanzen der Baureihe CutPRO X 106, Flachbettstanzen und Faltschachtelklebemaschinen.

Die auf dem Messestand mit Druckleistungen bis zu 22.000 Bogen/h präsentierte Siebenfarben-Rapida 106 X mit Lackturm und Auslageverlängerung wurde noch während der Drupa an die Druckerei I.G.B. – Innovative Graphic Boxes – in Norditalien verkauft. Die Anlage wird nach der Installation in Viggiù vor allem Pharmaverpackungen produzieren.

Alle ausgestellten Postpress-Anlagen wurden ebenfalls direkt vom Messestand verkauft. Qualvis Print & Packaging erwarb die Faltschachtelklebemaschine Omega Alius 90 im Paket mit einer Rapida 106. Die Flachbettstanze CutPro Q 106 geht zur AM-PG Group, einem Commercial- und Security-Drucker in Jerewan, Armenien. Die Rotationsstanze CutPro X 106 fand ebenfalls großes Interesse und wurde in diversen Ausführungen, unter anderem für das Stanzen von Etiketten, verkauft.

Die digitale Faltschachteldruckmaschine VariJet 106 des Joint Ventures Koenig & Bauer Durst wurde erstmals auf einer Fachmesse präsentiert. Zwei Beta-Kunden für die VariJet 106 wurden bestätigt, und eine Installation bei einem europäischen Kunden ist für Juli geplant. Zudem gab es eine Branchenneuheit am Messestand mit wasserbasiertem Digitaldruck in Weiß für Wellpappensubstrate in primären Lebensmittelverpackungen. Feldtests an der Delta SPC 130 sind für die zweite Jahreshälfte geplant, und kommerzielle Installationen sollen ab Anfang 2025 folgen.

Die Digital-Rollendruckmaschine RotaJet, die im Fokus der Präsentation stand, war dieses Jahr nicht live in Produktion auf der Messe zu sehen. Eigens für die Drupa wurden jedoch 15.000 TetraPaks auf der RotaJet gedruckt und den Besuchern des Messestands zur Verfügung gestellt.

Bestätigung der Prognose für das laufende Geschäftsjahr

„Das große Interesse und die beachtlichen Verkaufserfolge bestätigen, dass Koenig & Bauer dem Anspruch, seit über 200 Jahren wegweisende Technologien für die Druckindustrie zu entwickeln, einmal mehr gerecht geworden ist“, betont CFO Dr. Stephen Kimmich. Seit Ende Mai 2024 hat Koenig & Bauer neue Aufträge im Wert von 250 Mio. Euro akquiriert, davon rund 200 Mio. Euro als rechtlich bindende Bestellungen. Der Auftragseingang betrifft alle Segmente. Das Unternehmen bestätigt die Prognose, für das laufende Geschäftsjahr eine operative EBIT-Marge und Umsatzentwicklung “auf stabilem Vorjahresniveau” zu erreichen.