Mit dem Solvent Zero-Konzept für einen produktiveren und nachhaltigeren Flexodruckbetrieb

Asahi Photoproducts ist bereits bekannt für 50 Jahre Erfahrung bei der Herstellung von Fotopolymer-Druckplatten und Equipment zur Flexodruckplattenherstellung, sowie sein Engagement für einschneidende Fortschritte in der Druckbranche, die im Einklang mit der Umwelt stehen.

Nachhaltigkeit ist entscheidend für den zukünftigen Erfolg der Branche. Aber Asahi bietet darüber hinaus weitere wesentliche Vorteile für die Produktivität, die es Flexobetrieben ermöglichen, ihre Gesamtanlageneffektivität (OEE) zu steigern, indem sie Platten schneller im Einklang mit der Umwelt herstellen können. Denn nach wie vor, werden von vielen Unternehmen herkömmliche lösemittelbasierte Methoden angewandt.

Darüber hinaus wird Makulatur im Drucksaal reduziert durch:

Kürzere Rüstzeiten dank schneller Einrichtung und hoher Registerhaltigkeit.

Weniger Nacharbeit aufgrund von Qualitätsmängeln durch gleichbleibend hohe Druckqualität, selbst bei hohen Auflagen.

Weniger oder gar keine reinigungsbedingten Stillstandzeiten durch weniger Farbansammlungen.

Außerdem unterliegen die Druckplatten aufgrund der geringeren Druckbeistellung, im Fortdruck einen geringeren mechanischen Verschleiß, was ebenfalls zu weniger Stillstandzeiten wegen Austauschs der Platten führt.

Zertifizierte Plattenherstellung

Die wasserauswaschbaren AWP-Druckplatten mit CleanPrint Technologie von Asahi wurden vom Carbon Trust als klimaneutral zertifiziert und kommen ohne VOC-basierte Lösemittel in der Auswaschlösung aus. Zusätzlich zu den Umweltvorteilen bieten diese wasserauswaschbaren Druckplatten wesentliche Vorzüge bei der Produktivität. Da die Platten während des Verfahrens nicht anschwellen, können sie wesentlich schneller verarbeitet werden. Darüber hinaus bieten sie hervorragende Qualität in Volltonbereichen und Hochlichtern, als auch feine Linien und kleine Buchstaben mit minimalem Punktzuwachs. AWP wasserauswaschbare Platten können schneller hergestellt werden, da die lange Trockenzeit, die für die Produktion von Lösemittelplatten nötig ist, wegfällt. So wird nicht nur der Durchsatz an der Druckmaschine verbessert, es ist auch schneller für die Druckabnahmen vom Kunden vor Ort. Sollten Fehler auftreten oder Änderungen erforderlich werden, können neue Platten viel schneller erstellt werden, was die Wartezeit verkürzt.

Für größere Flexodruckplattenproduktionen gibt es jetzt eine noch produktivere Methode, qualitativ äußerst hochwertige Druckplatten mit minimalem Arbeitseinsatz und praktisch keinem Spielraum für Fehler zu produzieren.

CrystalCleanConnect

Mit CrystalCleanConnect hat Asahi Photoproducts in Zusammenarbeit mit Esko und Kongsberg eine wegweisende Lösung entwickelt und auf den Markt gebracht. Mehrere Anlagen wurden bereits in verschiedenen Regionen in Betrieb genommen und haben die versprochenen Vorteile geliefert.

CrystalCleanConnect vereint wichtige Geräte- und Software-Technologien der drei beteiligten Unternehmen, um eine äußerst effiziente und nachhaltige, montagefertige, wasserauswaschbare Flexodruckplatte für die Verpackungsindustrie herzustellen. Damit ermöglicht sie einen neuen Grad der Standardisierung im Flexodruck. Angefangen bei der Positionierung auf der Platte bis zum druckfertigen Klischee, bietet CrystalCleanConnect zahlreiche wegweisende Vorteile und ermöglicht unter anderem:

Einen vollautomatischen und vernetzten Prozess, der damit beginnt, dass der Bediener das Plattenmaterial lädt und die Herstellung auf einfachen Tastendruck startet. Daraufhin werden die Platten in einem einzigen integrierten Prozess inline bebildert, ausgewaschen und geschnitten, so dass am Ende montagefertige Druckplatten ausgegeben werden.

Eine deutliche Reduzierung der Gesamteinsatzkosten (TCO). Da sich die Anzahl der Arbeitsschritte von 12 auf 1 verringert, Bedienereingriffe weitestgehend vermieden werden und der gesamte Workflow automatisch abläuft, werden nicht nur Personalkosten eingespart, sondern es fällt auch weniger Makulatur an und das Fehlerrisiko sinkt. Im Vergleich zu anderen Methoden steigt zudem die Geschwindigkeit der Plattenherstellung, was den Durchsatz erhöht und die Time-to-Market der fertigen Flexodruckprodukte verkürzt.

Äußerst gleichbleibende Druckqualität. Durch die Automatisierung eines bereits bewährten Herstellungsprozesses werden Druckplatten ausgegeben, die eine höhere Konsistenz aufweisen, was letztendlich die Effizienz und Wirtschaftlichkeit im Drucksaal steigert.

Eine branchenweit führende Klimabilanz mit weniger Makulatur, den Verzicht auf VOC-basierte Chemikalien in der Auswaschlösung, wie sie bei der Herstellung von Lösemittelplatten üblich sind, sowie einen geringeren Energieverbrauch.

Die CleanPrint Druckplatten von Asahi Photoproducts, wie die für die Produktionslinie CrystalCleanConnect optimierten, klimaneutralen AWP-DEW-Platten mit CleanPrint Technologie, wurden mit dem Ziel entwickelt, die gesamte Druckfarbe auf den Bedruckstoff zu übertragen. Das ist durch die geringere Oberflächenspannung der Druckplatte möglich. Druckplatten mit CleanPrint-Technologie müssen nicht so häufig wie konventionelle digitale Lösemittelplatten gereinigt werden. Weniger reinigungsbedingte Stillstandzeiten der Druckmaschine bewirken zudem eine deutliche Produktivitätssteigerung sowie eine gleichmäßigere Qualität.

Ein typisches Beispiel

Ein Beispiel für eine erfolgreiche Installation ist Hengze Printing Company in Shanghai. Der chinesische Etikettenhersteller arbeitet bereits mit den wasserauswaschbaren CleanPrint Druckplatten AWP-DEF von Asahi, um die Druckqualität zu verbessern und seine Wettbewerbsposition zu stärken. Mit der Einführung der Produktionslinie CrystalCleanConnect und dem Übergang zur klimaneutralen, wasserauswaschbaren Flexodruckplatte Asahi AWP-DEW mit CleanPrint Technologie, die für den Einsatz mit CrystalCleanConnect optimiert ist, setzt das Unternehmen neue Maßstäbe für seine Produktivität, Effizienz und Nachhaltigkeit und wird seine Position auf dem äußerst wettbewerbsintensiven chinesischen Markt weiter ausbauen können.

Shanghai Hengze wurde im Jahr 2001 als Buchdruckerei gegründet, die Etiketten für Produkte des täglichen Bedarfs in China herstellte. Das Unternehmen erwirtschaftet einen jährlichen Umsatz von 75 Million Yuan (9,9 Millionen Euro). Es beschäftigt 48 Mitarbeiter, die sich mit großem Engagement dafür einsetzen, den Kunden eine gute Qualität zu liefern. Die Druckerei bietet aus einer Hand lückenlose Ende-zu-Ende-Services. Diese reichen vom Entwurf und der Druckvorstufe bis zum fertigen Produkt, wobei den Kunden umfassende Anpassungs- und Personalisierungsleistungen zur Verfügung gestellt werden.

„Seit wir vor zwei Jahren zur wasserauswaschbaren Flexodruckplatte AWP-DEW von Asahi mit CleanPrint Technologie gewechselt haben, konnten wir unsere Qualität deutlich steigern“, sagte Li Xiaocheng, Gründer von Hengze. „Als wir dann erfuhren, dass die CrystalCleanConnect-Anlage die Wertschöpfung in unserem Unternehmen weiter verbessern würde, konnten wir es kaum erwarten, diese zu installieren. Wir freuen uns sehr, zu den ersten Anwendern dieser sehr produktiven und innovativen Lösung zu gehören.“

Fazit

In einem hart umkämpften Markt müssen Flexobetriebe nach Lösungen suchen, die nicht nur ihre Nachhaltigkeit verbessern und Time-to-Market verkürzen, sondern auch ihre Produktivität, ihren Durchsatz und somit ihre Wirtschaftlichkeit exponentiell steigern. Unternehmen, die die neuesten Technologien von Asahi Photoproducts einführen und auf ein Solvent Zero-Konzept hinarbeiten (falls sie derzeit noch Lösemittelplatten einsetzen), können schon heute die Technologien von morgen verwirklichen und so sich selbst, sowie ihre Kunden, für eine nachhaltige und rentable Zukunft rüsten.