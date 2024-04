Fairfood: Recycelbare Kartonverpackung für Haferdrink

Sonoco

Der deutsche Hersteller Fairfood von veganen Produkten hat sich für die recycelbare Greencan-Kartonverpackung von Sonoco für seinen Haferdrink entschieden.

Nach Fairtrade-Standards produziert und vertreibt das Unternehmen gesunde, vegane und nussbasierte Lebensmittel und Snacks. Sein Produktsortiment umfasst von Hand geröstete Nüsse, Bio-Nuss-Bolognese, Bio-Nuss-Schokocremes und Bio-Haferdrinks.

Die Marke Fairfood fußt auf den Säulen Fairness und Nachhaltigkeit. Aus diesem Grund hat das Unternehmen seinen Haferdrink bislang in Pfandgläsern angeboten, doch Schwierigkeiten mit dem Vakuumieren und Produktverluste festgestellt. Zur Bewältigung dieser Probleme hat Fairfood die Verpackung auf die Greencan-Lösung von Sonoco umgestellt, die sich als recycelbare Alternative erwiesen hat und das Produkt gleichzeitig auch frisch hält.

Die recycelbare Kartonverpackung besteht zu 92-98 % aus Papier und bietet zahlreiche Barriereeigenschaften. Sie ist in vielen verschiedenen Größen und Formen erhältlich – rund, quadratisch, rechteckig, oval oder dreieckig – und bietet eine hochgradig recycelbare Verpackungslösung mit guten funktionalen Barriereeigenschaften.

Greencan verfügt auch über einen integrierten Papierdeckel. Daher kann die gesamte Verpackung über den Papierabfall von Privathaushalten entsorgt und muss nicht auseinandergenommen werden. Das ist einfach und praktisch für den Verbraucher und den gesamten Recyclingprozess.

Amos Bucher, Gründer und Geschäftsführer von Fairfood, erklärt: „Durch unsere enge Zusammenarbeit mit Fairtrade-Produzenten stellen wir unter Beweis, dass wir größten Wert auf ökologische Nachhaltigkeit legen. Neben ökologischer Produktion gehören auch Verpackungen dazu.“

„Wir haben uns für Greencan als Verpackung für unseren Haferdrink entschieden, weil sie aus recyceltem Material besteht und recycelt werden kann. Außerdem ist sie leicht, wiederverschließbar und deshalb sehr praktisch für unsere Kunden“, so Bucher weiter.

Im nächsten Jahr will Fairfood die Greencan-Verpackungslösung für vier seiner Produkte nutzen, einschließlich seiner Nuss-Bolognese und Pasta-Toppings.

Fairfood wurde 2014 in Freiburg gegründet und hat rund 45 Beschäftigte.

Über Sonoco

Sonoco wurde 1899 gegründet und ist ein globaler Anbieter von Verpackungen. Mit einem Nettoumsatz von ca. 7,3 Mrd. USD im Jahr 2022 hat das Unternehmen etwa 22.000 Beschäftigte in weltweit mehr als 300 Betrieben, die einige der bekanntesten internationalen Marken beliefern. Auf der Liste der „ World’s Most Admired Companies“ des US-Magazins Fortune belegte das Unternehmen 2022 den ersten Platz im Verpackungssektor und wurde das vierte Jahr in Folge in die Liste der „100 Most Sustainable Companies“ des US-Finanzmagazins Barron‘s aufgenommen.