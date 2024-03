W&H präsentiert Live-Maschinenshow und veranstaltet In-house Expo

Drupa 2024

Unter dem Leitmotiv „Engage. Explore. Innovate.” wird der Maschinenhersteller Windmöller & Hölscher (W&H) seine neuesten Errungenschaften in der Drucktechnologie für die flexible Verpackungsbranche bei der drupa 2024 in Düsseldorf und der In-house Expo am Firmenhauptsitz in Lengerich vorstellen. Im Mittelpunkt stehen wegweisende Innovationen, die die aktuellen Entwicklungen in diesem Sektor widerspiegeln.

„Nach einer achtjährigen Pause haben wir endlich wieder die Gelegenheit, unseren Kunden und Partnern live auf der drupa unsere neuesten Maschinen- und Produktinnovationen zu präsentieren. Angesichts des steigenden Kostendrucks, der Nachhaltigkeitsanforderungen und der fortschreitenden Digitalisierung in der Verpackungsdruckbranche haben sich die Herausforderungen in den letzten Jahren weiterentwickelt. Basierend auf unserem einzigartigen Portfolio an Druckmaschinen stellen wir wegweisende Lösungen vor und laden unsere Besucher ein, die Welt der Innovation zu erkunden, sich zu vernetzen und an zukunftsweisenden Technologien teilzuhaben”, sagt Dr. Sascha Witt, Chief Sales Officer von W&H.

Weltpremiere im Flexodruck

Auf dem W&H-Messestand (Halle 15, Stand A51) wird täglich eine Live-Maschinenshow präsentiert, die ein brandneues Highlight im Bereich Flexodruck enthüllen wird, wie Dr. Falco Paepenmüller, CEO von W&H, verkündet. Zusätzlich wird die moderne Tiefdrucktechnologie anhand des Heliostar II Druckständers vorgestellt – der fortschrittlichsten Tiefdruckmaschine von W&H, die für höchste Geschwindigkeiten und anspruchsvollste Druckmaterialien konzipiert ist. Dabei liegt ein besonderer Fokus auf dem nachhaltigen Einsatz von Druckfarben und Materialien sowie energieeffizienter Trocknung. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf Automatisierungs- und digitalen Systemen zur Steigerung der Effizienz.

„In den letzten Jahren haben wir unsere Easy-Familie an Inspektions- und Assistenzsystemen kontinuierlich weiterentwickelt und werden den Besuchern auch in diesem Bereich zahlreiche Fortschritte präsentieren”, erklärt der CEO.

Als Mitaussteller wird das Tochterunternehmen Garant Maschinen vertreten sein, das sich auf Maschinen für Papierverpackungen spezialisiert hat. Garant wird die Matador e.Bag präsentieren, eine Versandtaschenmaschine für den E-Commerce, und live demonstrieren, wie umweltfreundliche Beutel für den E-Commerce-Markt produziert werden. “Die Live-Demonstration dieser Maschine aus der e.BAG-Serie umfasst die Produktion umweltfreundlicher Beutel für den E-Commerce-Markt”, sagt Torsten Berding, Geschäftsführer von Garant.

In-house Expo für Drucker, Verarbeiter und Extrudeure

Parallel zur drupa wird W&H in seinem 10.000 Quadratmeter großen Technologiezentrum am Hauptsitz in Lengerich, nur zwei Stunden nördlich von Düsseldorf, eine In-house Expo mit über 10 Live-Maschinenvorführungen veranstalten (30./31. Mai und 4./5. Juni 2024). Besucher haben die Möglichkeit, technische Höhepunkte und zukunftsweisende Anwendungen in den Bereichen Druck, Extrusion und Verarbeitung von Papier und Kunststoff bei W&H und Garant zu erleben.

W&H wird sein gesamtes Portfolio an Flexo- und Tiefdruckmaschinen präsentieren. Besonders hervorzuheben ist die einmalige Gelegenheit, Vorführungen auf der vollautomatischen Flexodruckmaschine Vistaflex II zu sehen. Die Miraflex II mit Inline-Technologie wird ihre Vielseitigkeit und Flexibilität für verschiedene Anwendungen demonstrieren. Die Hochleistungs-Flexodruckmaschine Novoflex II setzt einen neuen Industriestandard und bietet einen No-Bounce-Druck bei Geschwindigkeiten von bis zu 600 Metern pro Minute. Im Tiefdruck wird die Heliostar II zeigen, wie nachhaltiger Druck bei hoher Geschwindigkeit möglich ist.

Verarbeiter werden die Flexa II kennenlernen, eine Premium-Stack-Type-Flexodruckmaschine für Papiersäcke. Extrudeure erhalten Einblicke in die Blasfolienanlage Varex II und die Gießfolienanlage Filmex II sowie in die Automatisierungs- und Assistenzsysteme Turbostart und Easy2 Change. Die Experten von W&H werden diese Maschinen präsentieren und zeigen, wie die Technologie zu einfachen Produktwechseln, schnellen Maschinenanläufen und einer effizienten und profitablen Produktionszeit beitragen kann.

Während der drupa findet auch im Technologiezentrum von Garant eine In-house Expo statt. Die Besucher können dort Maschinen erleben, die Papierverpackungslösungen zu den aktuellen Themen des Marktes zeigen.

W&H auf der drupa 2024

Halle 15, Stand A51

W&H In-house Expo zur drupa 2024, Lengerich

30./31. Mai + 4./5. Juni 2024

Anmeldung auf dem W&H drupa-Messestand oder online registrieren

(online Registrierungen ab Ende März möglich)