ICE Europe 2022 (15. bis 17. März, München)

Vernetzte Systeme mit offener System-Architektur

Viele Prozesse im Converting Bereich, wie z.B. das Beschichten, sind von besonders vielen Parametern abhängig.

Neues Vernetzungskonzept

Um diese Parameter schnell und umfassend zur Verfügung zu stellen, hat Erhardt+Leimer das Vernetzungskonzept EL.NET eingeführt, das auf der ICE Europe vorgestellt wird. In seiner Endausbaustufe ermöglicht es den Zugriff auf alle Parameter des Systems und damit des Prozesses. Also Daten von Aktoren, Reglern und Sensoren. Mit seiner standardmäßig verbauten Feldbusanbindung können so z.B. Bahnposition, Bahnkraft, Stellhübe von Antriebe oder Sensorkennlinien an Ort und Stelle erfasst und dem System übermittelt werden. Das kann sogar mit Zeitstempel geschehen.

Anzeige

Für einen genaueren Prozessablauf

Smart-Data, die zu einem effizienteren und genaueren Prozessablauf verwendet werden können, sind damit jetzt in einer großen Bandbreite verfügbar. Als absolute Neuheit ist das System sogar so offen, dass auch Fremdsensoren eingesetzt werden können. Eine zusätzliche universelle Schnittstelle, für die Einbindung von weiteren Komponenten in das Elent-System, steht auch zur Verfügung.

Halle A5, Stand 1110