Kunststoffausbildungsinitiative „kai“

Die Kunststoffbranche hat massive Nachwuchsprobleme. Oftmals ist es schlichtweg die Unkenntnis der Schulabgänger über die Vielfalt der Ausbildungsberufe und Karrierechancen in der Kunststoffbranche, die es so schwer macht, die Jugend für die Branche zu begeistern.

Um auch zukünftig ausreichend Nachwuchs zu sichern, hat der GKV (Gesamtverband Kunststoffverarbeitende Industrie) unter dem Motto „kai – Sei dabei!“ gemeinsam mit weiteren Verbänden und Institutionen sowie der Messe Düsseldorf bereits 2010 die Kunststoff-Ausbildungs-Initiative (kai) ins Leben gerufen. Auf der K 2022 fasst „kai“ bereits zum fünften Mal alle relevanten Ereignisse mit besonderem Bildungshintergrund auf der Leitmesse der Branche zusammen und bietet damit einen speziellen Service für alle Besucher, die ihren Messebesuch für Ausbildungs- und Berufsinformationen nutzen möchten.

Der Nachwuchs der Branche kann auf der diesjährigen K den Werkstoff Kunststoff mit all seinen Facetten und modernen Anwendungen hautnah erleben. Und dies nicht nur an den Ständen der Aussteller, sondern auch in der Sonderschau „Plastics shape the future“ mit Diskussionsrunden, Impulsvorträgen und Live-Experimenten oder auch im direkten Gespräch mit Hochschulen und Forschungseinrichtungen im Science-Campus. Zudem bietet sich die Möglichkeit, am 23. Oktober an geführten Messerundgängen teilzunehmen oder die individuelle Berufsberatung auf der K 2022 zu nutzen. Der „kai“-Flyer, mit allen Ansprechpartnern und Veranstaltungen, steht Interessierten online auf www.k-online.de/kai zur Verfügung.

