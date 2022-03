ICE Europe/CCE 2022 (15. bis 17. März, München)

Konventionell, digital und Inline-Weiterverarbeitung

Auf der CCE International informiert Koenig & Bauer über die gesamte Brandbreite an verfahrenstechnischen Möglichkeiten, die das Unternehmen im Bereich des Wellpappendirektdrucks zu bieten hat: Von der Flexo-Postprint-Maschine CorruFLEX über die Single-Pass-Digitaldruckmaschine CorruJET bis zur Rotationsstanze CorruCUT für die Inline- Weiterverarbeitung (CorruFLEX + Rotationsstanze) der bedruckten Wellpappenbogen.

„Unsere Corru-Maschinenserie für den Wellpappendirektdruck wurde im Jahr 2019 in den Markt eingeführt. Seitdem konnten wir 10 Anlagen in unterschiedlichen Konfigurationen bei international agierenden Well-pappenverarbeitern installieren. Damit haben wir mit unserem Konzept offensichtlich den Nerv der Wellpappenindustrie getroffen“, so Christoph Müller, Vorstandsmitglied der Koenig & Bauer AG.

Bedruckung flexibler Verpackungssubstrate

Flexible Verpackungen sind ein weites und wachsendes Produktsegment, in dem neben verschiedenen Folienarten auch Substratkombinationen mit Papier und Karton zum Einsatz kommen. Mit der Evo stellt Koenig & Bauer auf der ICE Europe eine CI-Flexodruckmaschinen-Serie vor, die flexibel auf aktuelle Markttrends konfigurierbar ist.

Durch ihre Druckwerkskonfiguration und der Möglichkeit, auch alternative Trocknertechnologien einzusetzen, ist beispielsweise die Evo XG für die Verdruckung von lösemittel- und wasserbasierenden, UV-LED oder EB-Farben vorbereitet. Dabei sind sowohl der durchgehende Einsatz eines Farbsystems als auch Kombinationen verschiedener Farbsysteme in den Druckwerken wie auch den Inline-Folgeaggregaten für unterschiedlichste flexible Bedruckstoffe möglich. Evo XG kann mit bis zu 12 Druckwerken ausgestattet werden, was vor allem beim Drucken mit fixer Farbpalette von großem Vorteil ist.

Die Inkjet-Rollendruckmaschine RotaJet von Koenig & Bauer berdruckt verschiedenste Substrate vom Dünndruckpapier bis zum Vollkarton. Koenig & Bauer konnte mit Tetra Pak den ersten investitionsbereiten Verpackungshersteller für eine RotaJet gewinnen. Die Single-Pass-Digitaldruckmaschine soll 2022 die Produktion in Denton in Texas/USA aufnehmen. Zusammen mit einem weltweit agierenden Partner ist Koenig & Bauer im vergangenen Jahr mit der RotaJet in den Foliendruck eingestiegen. Der Produktionsstart für diese Digitaldruckmaschine ist für dieses Jahr geplant.

