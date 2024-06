Janoschka investiert in Quality Intelligence System

Automatiserung und Digitalisierung in der Tiefdruckformherstellung

Das deutsche Druckvorstufenunternehmen Janoschka hat auf der Drupa 2024 in Q-trac und Cyon, das neue Quality Intelligence System von Kapar Walter investiert.

Q-trac und Cyon sind zwei der verschiedenen neuen Produkte, die auf dem Stand der Heliograph Holding GmbH mit dem Fokus auf die nächste Stufe der Automatisierung und Qualitätsintelligenz in der Tiefdruckformherstellung gezeigt wurden.

Q-trac, das neue Qualitätsprüfsystem, konzentriert sich auf eine automatisierte Erkennung von fehlerhaften Zylindern vor dem Eintritt in den Gravurprozess mit hochpräzisen Messgeräten sowie einen Oberflächenscan mit einem intelligenten Kamerasystem.

Cyon, eine Softwarelösung für den gesamten Prozess der Zylinderproduktion, wurde zur Digitalisierung, Standardisierung und Optimierung des gesamten Prozesses der Zylinderherstellung entwickelt.Angesichts all dieser Vorteile hat sich Janoschka entschlossen, in das Paket von Q-trac und Cyon zur Installation am Hauptsitz in Kippenheim zu investieren.