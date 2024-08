Fachpack veranschaulicht Vielfalt und Dynamik der europäischen Verpackungsindustrie

1450 Aussteller werden erwartet

Vom 24. bis 26. September 2024 trifft sich die europäische Verpackungsbranche wieder auf der Fachpack. Über 1400 Aussteller zeigen dann im Messezentrum Nürnberg nicht nur Packstoffe, Packmittel, Packhilfsmittel, Verpackungsmaschinen und Verpackungstechnik. Die dazugehörigen wichtigen Prozesse rund um Automatisierung, Kennzeichnungstechnik, Verpackungsdruck, Veredelung bis hin zur Intralogistik sind ebenfalls zu erleben.

Die Fachpack steht in diesem Jahr unter dem Leitthema „Transition In Packaging“, welches den derzeit stattfindenden Wandel in der Branche beschreibt und sich in den elf Messehallen sowie dem hochkarätigen Rahmenprogramm der Fachpack widerspiegelt. Besucher aus der Konsum- und Industriegüterindustrie dürfen sich auf ein umfangreiches Vortragsprogramm in den Foren Packbox, Innovationbox und Solpack 5.0 sowie spannende Sonderschauen sowie Preisverleihungen freuen.

Heike Slotta, Executive Director Exhibitions, NürnbergMesse, freut sich: „Nach unserem Pausenjahr geht es nun auf die Zielgerade Richtung Fachpack 2024. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren und es fügt sich alles zusammen. In Nürnberg findet bald das Klassentreffen der Verpackungsindustrie statt, ein echtes Highlight im Kalender unserer Kunden. Ich lade alle Verpackungsexperten im September ganz herzlich ins Messezentrum ein: Wir machen Zukunft – seien Sie dabei!“ Fachpack 2024: Europas Verpackungsindustrie zu Gast in Nürnberg

Fachpack 2024 im Zentrum Europas

Besonders schön: Die Fachpack 2024 positioniert sich als kontinentale Veranstaltung. Heike Slotta: „54 Prozent der Aussteller kommen aus Deutschland, der Rest aus dem starken DACH-Wirtschaftsraum und den Nachbarländern. Insbesondere die Türkei ist stark vertreten.“

Erwähnenswert in diesem Kontext sind zudem die Neuaussteller, die auf der Fachpack 2024 etwa 20 Prozent ausmachen werden. Die Internationalität bei diesen ist mit 70 Prozent sehr hoch. Mehr Informationen zu Ausstellern und deren Produkten finden Interessierte hier. https://www.fachpack.de/de-de/aussteller-produkte.

Foren mit spannenden Themen

Die Fachpack versteht sich als Impulsgeber der Branche. Das zeigt sich neben der umfangreichen Produktausstellung auch im Vortragsprogramm der drei Foren Packbox (Halle 4), Innovationbox (Halle 2) und Solpack 5.0 (Halle 3). Alle drei Foren greifen aktuelle Branchenthemen auf, wie z.B. Umgang mit den neuen PPWR-Regularien, Kreislaufwirtschaft, Automatisierung und KI oder auch alternative Verpackungslösungen und neue Faserrohstoffe.

In der Packbox gestalten wichtige Partner der Verpackungsbranche das Programm und laden Interessierte zum Zuhören oder Mitdiskutieren ein. Die Moderation des Forums übernehmen mit Matthias Mahr vom Fachmagazin LebensmittelPraxis (24./25.9), Dr. Johannes Bergmair von den Pack Experts und der World Packaging Organisation (WPO) (25.9.) sowie Oliver Berndt vom Deutschen Verpackungsinstitut (dvi) (26.9.) drei echte Branchenkenner.

In der Innovationbox präsentieren angemeldete Aussteller ihre Produktneuheiten und Prozessinnovationen in kurzen knackigen Vorträgen. Durchs Programm führen die Moderatorinnen Nina Schönrock und Petra Bindl.

Das Forum Solpack 5.0 widmet sich nachhaltigen Verpackungslösungen und wird von Peter Desiléts und Volker Muche, Geschäftsführer der Verpackungsdesignagentur Pacoon GmbH, durchgeführt und moderiert.

Drei Tage Networking pur

Mit ihrem Slogan „Wir machen Zukunft“ bietet die FACHPACK die optimale Plattform für das gemeinsame Netzwerken. Neu mit dabei ist das Networking-Event Women4Packaging für Frauen in der Verpackungsindustrie am ersten Messetag (24.9., NCC Mitte). Es bietet Branchenakteurinnen eine einzigartige Gelegenheit, sich vor Ort zu vernetzen, gegenseitig zu inspirieren und über aktuelle Themen und Trends der Verpackungsbranche auszutauschen. Das Ganze findet in ungezwungener Atmosphäre statt. Highlight: Die Keynote von Vera Strauch, Gründerin der Female Leadership Academy und Expertin für Feminist Leadership.

Ebenfalls am ersten Messetag heißt es „Bühne frei!“ für die insgesamt 41 Sieger der größten europäischen Leistungsschau rund um die Verpackung, dem Deutschen Verpackungspreis. Fast 250 Einreichungen aus 13 Ländern wurden im Vorfeld eingereicht und wollten persönlich begutachtet und bewertet werden. Der Deutsche Verpackungspreis wird vom Deutschen Verpackungsinstitut (dvi) ausgelobt und in zehn Kategorien ab 16.30 Uhr in NCC Mitte, Saal München verliehen. Als Premiumpartner vergibt die Fachpack den Sonderpreis für junge Talente. Mit dieser Auszeichnung werden die besten Verpackungskonzepte von Schülern, Auszubildenden und Studenten prämiert.

Der Students Day am dritten Messetag (26.9.) bringt dann Unternehmen und Verpackungsnachwuchs an einen Tisch. Auf Einladung der Fachpack und des Deutsche Verpackungsinstituts (dvi) treffen sich über 60 Studierende aus dem deutschsprachigen Raum mit Profis von bis zu zehn Verpackungsunternehmen und Markenartiklern in Workshops. Ein angeregter Gedankenaustausch über die Anforderungen der Zukunft und zur konkreten Arbeit in der Verpackungsbranche ist garantiert. Die Teilnehmer dürfen sich zudem auf eine eigene Fachpack Students‘ Tour (zu finden auf der Website im interaktiven Hallenplan) sowie ein ungezwungenes Meet & Greet freuen.

An allen drei Messetagen gibt es außerdem Fachpack TV live aus dem Messezentrum zu erleben. Dabei melden sich die packaging journal-Moderatoren Julia Paul und Jan Malte Andresen aus dem „gläsernen Studio“ in Halle 4. Fachpack-Besucher können live dabei sein und sehen, wie Fernsehen gemacht wird. Alle Inhalte werden auf Social Media gestreamt und sind im Nachgang in einer Online-Mediathek abrufbar.

Alternative Verpackungslösungen und frische Newcomer

Die Fachpack inspiriert dieses Jahr mit einem besonderen Programmpunkt: dem Pavillon „Alternative Verpackungslösung“. Hier werden alternative Beispiele zu gängigen Materialien präsentiert und der Blick auf das ermöglicht, was in Zukunft möglich sein könnte. Im ausgebuchten Pavillon in Halle 3 stellen 13 Unternehmen aus und zeigen etwa kompostierbare Folienbeutel, Polstermaterial aus Getreidespelzen, kompostierbare Teebeutel, Verpackungen aus Zuckerrohr und vieles mehr. Das Forum Solpack 5.0 ist ebenfalls Teil dieses Pavillons. An allen drei Messetagen erwartet die Messebesucher hier ein vielfältiges Programm und spannende Vorträge. Insgesamt 35 Expertinnen und Experten wie auch die Ausstellenden des Pavillons halten Kurzvorträge.

Wer auf der Suche nach frischen, unkonventionellen Ideen und Produkten zur Lösung von Verpackungsfragen ist, der findet diese auch in diesem Jahr bei den Start-ups der Verpackungsbranche in Halle 2. Hier erwarten Besucher zum einen der geförderte BMWK-Gemeinschaftsstand „Young Innovators“ für junge, innovative Unternehmen. Zum anderen bietet der „Newcomer-Pavillon“ Fachpack -Erstausstellern oder internationalen Newcomern in der Branche eine Plattform, sich und ihre innovativen Produkte oder Dienstleistungen der Fachwelt zu präsentieren. Natürlich darf auf der Fachpack 2024 auch der beliebte Pavillon „Etiketten & mehr“ in Halle 3A nicht fehlen.

Gutes Verpackungsdesign: Sonderschau „Outside the Box“

Wer sich für Verpackungsdesign interessiert, der sollte auf der Design-Sonderschau „Outside the Box“ in Halle 4 vorbeischauen. Organisiert von bayern design im Auftrag der Fachpack zeigt sie den Entwurfs- und Gestaltungsweg von der Idee bis zum guten Verpackungsdesign und gibt wertvolle Einblicke in den Impact von Design in Entwicklungsprozessen. Sie veranschaulicht zudem, wie Designer als kreative Partner im Entwicklungsprozess Lösungen finden, um technische, ökologische und ökonomische Anforderungen an Verpackungen zu erfüllen. Anhand außergewöhnlicher Exponate, z.B. einer innovativen Verpackung für Spannbettlaken oder einem Mehrwegsystem für Haushaltsprodukte wie Waschmittel oder Seifen werden Designprozesse gezeigt, die Verpackungen kreislauffähiger machen, einer bessere Erfahrbarkeit von Marken hinter einem Produkt ermöglichen und Identifikation und Bewusstsein bei Kunden und Nutzern schaffen.

