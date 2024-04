Fachpack 2024: Messe fast ausgebucht

Hallenpläne und ausstellende Unternehmen bereits online

Vom 24. bis 26. September 2024 kommt die Verpackungsbranche in Nürnberg auf der Fachpack, Europäische Fachmesse für Verpackung, Technik und Prozesse, zusammen. Erwartet werden 1400 Aussteller, verteilt auf 11 Messehallen. Rund 90 % der Fläche sind bereits vergeben. Die aktuelle Ausstellerübersicht sowie die Hallenpläne findet man – zeitiger als sonst – bereits auf der Fachpack-Website. So können sich interessierte Unternehmen jetzt noch ganz einfach ihre Platzierung sichern. Schnell sein, lautet die Devise. Fachbesucher erwartet neben einer Fülle an Produkten und Services rund um die Verpackung natürlich auch wieder ein spannendes Rahmenprogramm, bei dem 2024 einige Neuerungen warten.

„In knapp sechs Monaten trifft sich die europäische Verpackungsbranche wieder in Nürnberg. Die Fachpack 2024 bildet einmal mehr die komplette Verpackungs-Wertschöpfungskette ab, verteilt auf elf Messehallen. Auf knapp 60 % der Fläche werden Packstoffe und –mittel gezeigt, gut 40 % entfallen auf Verpackungstechnik. Ergänzt werden die beiden Hauptsegmente um Verpackungsdruck und -veredelung beziehungsweise Intralogistik“, erklärt Heike Slotta, Executive Director Exhibitions bei der NürnbergMesse, das Produktangebot und ergänzt: „Ein traditionell starkes Segment ist der Bereich Kunststoffverpackungen, der erneut gewachsen ist. Und ich freue mich diesmal besonders über die starke Resonanz im Bereich faserbasierte Packstoffe. Dieser ist um 4 % gewachsen und beinhaltet auch den Bereich Wellpappe.“

Anzeige

Das Team der Fachpack macht es für alle interessierten Unternehmen, die noch dabei sein wollen, leicht teilzunehmen. Jedoch empfiehlt es sich, kurzentschlossen zu sein, um sich einen idealen Standplatz zu sichern und alle Vorteile der Messebeteiligung auszuschöpfen, nämlich Kunden aus den verpackungsintensiven Industrien im B2B- und B2C-Bereich zu treffen und Geschäfte zu machen, die eigenen Produkte in der Innovationbox zu präsentieren, den Markt zu beobachten und das eigene Netzwerk auszubauen.

Die detaillierten Hallenpläne sind bereits online auf der Fachpack-Website unter www.fachpack.de/aussteller-hallenplan. Alle angemeldeten Unternehmen und Produkte sind unter www.fachpack.de/de-de/aussteller-produkte zu finden.

Rahmenprogramm mit spannenden Neuerungen

Neben der umfassenden Produktschau erwartet die Fachpack-Teilnehmer ein vielfältiges Begleitprogramm rund um das das Leitthema der Fachpack 2024 zum Wandel in der Verpackungsindustrie – „Transition in packaging“. Das Programm der Fachpack-Foren wird konkrete Strategien und Lösungswege von Marken, Herstellern und Anwendern zu den aktuellen Themen, die die Branche bewegen, aufzeigen. Kreislaufwirtschaft, Marke und Konsum, Automatisierung und KI, Innovationen und Technologieentwicklungen sind erste Themenblöcke der Packbox und Innovationbox.

Zur Inspiration dient ein neuer Themenpavillon in Halle 3, der innovative Verpackungsmaterialien aus nachwachsenden Rohstoffen oder neue alternative Entwicklungen bei bewährten Packstoffen zeigt. Heike Slotta erläutert: „Für diesen Pavillon kooperieren wir zum einen mit der Weltleitmesse für Bio-Lebensmittel, Biofach, die jährlich in Nürnberg stattfindet.“

Das Besondere ist: Mit nur einer Anmeldung können interessierte Unternehmen mit gleichem Konzept einfach und unkompliziert gleich an beiden Fachmessen teilnehmen und ihr Produkt präsentieren. „Zum anderen“, so Heike Slotta weiter, „kooperieren wir zur Fachpack 2024 mit der Solpack von pacoon, die in einem moderierten Forum Fachpack 2024 mit spannenden Neuerungen Fokusthemen rund um alternative und nachhaltige Verpackungslösungen präsentieren wird.

Women4Packaging-Get-Together

Ebenfalls neu auf der Fachpack 2024: Am ersten Messetag stehen die Frauen in der Verpackungsbranche im Fokus. Beim Women4Packaging-Get-Together wird Networking unter Verpackungsexpertinnen in lockerer Atmosphäre großgeschrieben. Die Veranstaltung richtet sich dabei an Ausstellerinnen wie Fachbesucherinnen gleichermaßen. „Mit diesem Format möchten wir den Frauen in der Verpackungsindustrie – und das sind ganz schön viele – eine Plattform geben, um sich vor Ort auszutauschen. Im Vorlauf zur Messe greifen wir das Thema bereits digital in unserem Newsportal Fachpack360° auf. Das persönliche Get-Together ist die logische Erweiterung. Ich freue mich sehr darauf“, so Heike Slotta. Eine Anmeldung ist über die Fachpack-Website möglich.

Start-ups jetzt anmelden und Teil der Community werden!

Der vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) geförderte Gemeinschaftsstand „Young Innovators“ ermöglicht es deutschen Start-ups und jungen Unternehmen, sich auf der Fachpack 2024 der Fachöffentlichkeit vorzustellen und Produktinnovationen zu präsentieren. Internationale Start-Ups mit Firmensitz außerhalb Deutschlands zeigen interessierten Verpackungsspezialisten ihre neuartigen Produkte und Verfahren auf dem Newcomer-Pavillon. Alle Informationen zu Voraussetzungen und Durchführung gibt es unter www.fachpack.de/de-de/ausstellen/als-startup-teilnehmen.