Herzlichen Glückwunsch!

Tresu – 40 Jahre Unterstützung für Druck und Verarbeitung

Das Unternehmen Tresu mit Hauptsitz in Kolding, Dänemark, hat in den letzten 40 Jahren eine durchaus bemerkenswerte Entwicklung durchlaufen und gehört heute in vielen Bereichen zu den marktführenden Unternehmen.

Die Firmengeschichte begann im Jahr 1981 als Zulieferer für verschiedene Industriezweige, zu der auch die Druckindustrie gehörte. Heute beliefert Tresu weltweit seine Kunden in der Druck- und Verpackungsindustrie vom Hauptsitz in Dänemark sowie von den Vertriebsbüros in China, Japan, Italien, Deutschland und den USA. Zusätzlich gestärkt wird dieses Netzwerk durch die Zusammenarbeit mit einer Vielzahl an Vertriebsagenten in der ganzen Welt.

Produkte und Serviceleistungen

Die aktuelle Produktpalette umfasst modular aufgebaute Inline-Flexodruckmaschinen, Kammerrakelsysteme, Farb- und Lackversorgungssysteme, Beschichtungsanlagen sowie ein komplettes Portfolio an Serviceleistungen wie Maschinen-Upgrades und Nachrüstungen sowie die Versorgung mit Ersatzteilen. Zu den bedeutenden technologischen Meilensteinen der letzten vier Jahrzehnte gehören hochmoderne technische Lösungen. Dazu gehört die Hochdrucktechnologie zur Verhinderung der Bildung von Mikroschaum in der Rakelkammer durch die Aufrechterhaltung eines konstant hohen Drucks in den Rakelkammern. Erreicht wird dies durch den Aufbau einer Flüssigkeitsbarriere zwischen den Näpfchen der Rasterwalze und der Kammer, was verhindert, dass Luft aus den Näpfchen während der Produktion in die Druckfarbe gelangt.

Die Trocknungstechnologie VelociDryer. Sie ist für Flexo-, Tiefdruck- und Digitaldruckmaschine wie auch Lackiersysteme geeignet und verarbeitet Substrate wie Papier, Karton und Folien. Tresu bietet auch ein vollständiges Programm für die automatische Regulierung der Zirkulation von Druckfarben und Lacken in geschlossenen Kreisläufen. Das Farbversorgungssystem F10 iCon hält Durchfluss, Druck und Viskosität bei jedem Drucklauf konstant. Ein besonderes Alleinstsellungsmerkmal von Tresu besteht darin, alle Kerntechnologien im eigenen Haus zu entwickeln und zu konstruieren.

„In den vergangenen 40 Jahren hat sich Tresu den Respekt und die Anerkennung der traditionsreichen Druckbranche verdient. Das haben wir durch langfristige Kundenbeziehungen, eine unerschütterliche Technologieorientierung und durch unser Engagement für den langfristigen Erfolg unserer Kunden verdient“, so CEO Heidi Thousgaard Jorgensen.