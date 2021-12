Tiefdruckzylinder- und Prägewalzen-Industrie: Update zum Fortschritt von ChromeXtend

Kaspar Walter möchte die Verwender von Chromtrioxid nochmals daran erinnern, dass die Messergebnisse bis zum 18. Dezember über REACH-IT bei der Europäischen Chemikalienagentur (ECHA) eingereicht werden müssen. Zur Unterstützung bietet Kaspar Walter wieder Hilfestellung an, sowohl für das Ausfüllen der ECHA Mess-Templates, als auch für den Upload der Daten.

Nachdem K.Walter im Februar 2021 den Autorisierungsantrag bei der ECHA eingereicht hat, wurde der Antrag in der Zwischenzeit bearbeitet und in verschiedenen ECHA Gremien behandelt. Es fand dabei zu verschiedenen Zeitpunkten ein konstruktiver Austausch zwischen Kaspar Walter und der ECHA statt und letzte inhaltliche Fragen konnten von Seiten Kaspar Walters erfolgreich beantwortet werden. Erste Diskussionen zu den Betriebsbedingungen und Maßnahmen zur Risikominimierung zeigten, dass die ECHA die hohen Prozessstandards und Sicherheitsmaßnahmen in der Tiefdruck- und Prägegalvanik für glaubwürdig und ausreichend sieht.

In den folgenden Wochen erwarten wir, dass die ECHA ihr Gutachten über den Antrag fertig stellt und diesen der Europäischen Kommission übermittelt. Dort wird der Antrag ebenfalls noch einmal auf Basis der Empfehlung bewertet und in Folge ein Gesetzestext erstellt. Die Überführung in geltendes Recht erfolgt anschließend per Votum der Mitgliedsstaaten im REACH-Ausschuss der Europäischen Kommission. Durch die Vielzahl an Autorisierungsanträgen, welche der Kommission vorliegen, wird momentan eine finale Entscheidung zum Jahreswechsel 2022/2023 erwartet.

Bei Fragen zur Umsetzung der aktuellen Chromregularien wenden Sie sich bitte an Frau Sylvia Berger (s.berger@kwalter.de, +49 89 785 96 188).