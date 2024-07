Smurfit Westrock gibt sein Debüt in New York und London

"Riesiges" Verpackungsunternehmen mit über 100.000 Mitarbeitenden

Smurfit Westrock plc, ein weltweit Unternehmen im Bereich nachhaltiger Verpackungen, hat seine Erstnotierung an der New Yorker Börse (NYSE) unter dem Kürzel “SW” bekanntgegeben, nachdem der zuvor angekündigte Zusammenschluss von Smurfit Kappa und WestRock am 5. Juli 2024 abgeschlossen wurde.

Das Unternehmen ist auch an der Londoner Börse (LSE) unter dem Kürzel “SWR” notiert.

Smurfit Westrock wird in 40 Ländern tätig sein und kann auf das Know-how von über 100.000 Mitarbeitenden zurückgreifen. Das Unternehmen verfügt über eine einzigartige Fähigkeit, seinen Kunden das vielfältigste, innovativste und nachhaltigste Angebot an erneuerbaren und recycelbaren Verpackungslösungen zu bieten.

“Durch den Zusammenschluss von Smurfit Kappa und WestRock entsteht ein weltweit wegweisendes Unternehmen für nachhaltige Verpackungen, das die enorme Erfahrung und das Knowhow beider Unternehmen vereint”, sagte Tony Smurfit, Vorstandsvorsitzender von Smurfit Westrock. “Wir sind davon überzeugt, dass durch diesen Zusammenschluss der führende Anbieter und bevorzugte Partner für nachhaltige Verpackungen entstanden ist. Ich bin stolz darauf, dass ich ausgewählt wurde, dieses großartige Team zu leiten.”