Bobst Group

Personelle Veränderungen in der Konzernleitung

Nach mehreren Jahren Tätigkeit in der Konzernleitung der Bobst Group werden Stephan März, Head of Business Unit Printing & Converting, und Julien Laran, Head of Business Unit Services & Performance, das Unternehmen zum 31. Dezember 2021 verlassen.

Nach mehr als 10 Jahren Tätigkeit in der Konzernleitung der Bobst Group hat Stephan März, Head of Business Unit Printing & Converting, beschlossen, das Unternehmen zu verlassen, um seine Aktivitäten in den kommenden Monaten auf Tätigkeiten ausserhalb von Bobst zu konzentrieren.

Mit Wirkung zum 1. Januar 2022 wird Alain Berger, der derzeitige Leiter der Produktlinien Prägefoliendruck, Flachbettstanzen, Faltschachtel-Klebemaschinen und Kaschiermaschinen, die Nachfolge von Stephan März an der Spitze der Business Unit Printing & Converting antreten. Alain Berger ist 50 Jahre alt und Schweizer Bürger.

Julien Laran, Head of Business Unit Services & Performance, hat mehr als acht Jahre lang zur Entwicklung seiner Teams und der Business Unit beigetragen. Er hat sich entschieden, in einem anderen Unternehmen als CEO und Aktionär einzusteigen.

Mit Wirkung zum 1. Januar 2022 wird, Raphaël Indermühle, derzeit Leiter Sales Business Unit Printing & Converting, die Nachfolge von Julien Laran an der Spitze der Business Unit Services & Performance übernehmen. Raphaël Indermühle ist 55 Jahre alt und Schweizer Bürger.