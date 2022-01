Bobst

Personelle Veränderungen im Bereich der flexiblen Verpackungen

Bobst hat im Bereich der flexiblen Verpackungen seine Führungsmannschaft neu aufgestellt. Folgende personellen Veränderungen sind seit dem 1. Januar 2022 wirksam:

Mark McInulty hat die Funktion des Vertriebsleiters für den Bereich flexibler Verpackungen übernommen, während er gleichzeitig seine Rolle als Leiter der Produktlinie CI Flexo bei Bobst Bielefeld in Deutschland weiterführt. McInulty ist maßgeblich am wirtschaftlichen Erfolg der Zentralzylinder-Flexodrucktechnik von BOBST beteiligt, seit er 2017 als Service Sales Director in das Unternehmen eintrat.

Marco Carrara wechselte von seiner Funktion als Zone Business Director im Bereich Ausrüstungen und Services für die Herstellung von flexiblen Verpackungen und Etiketten in Amerika, Spanien und Portugal in die Funktion des Technology Sales Directors für die CI Flexo-Produktlinie. Carrara arbeitet seit 1987 bei Bobst in verschiedenen Management-Funktionen in Vertrieb und Service.

Michele Riva wurde zum Technology Sales Director für Tiefdruck- und Kaschiermaschinen ernannt, mit Sitz bei Bobst Italia. Riva – er bringt umfangreiche Erfahrungen als globaler Vertriebs- und Marketing-Direktor mehrerer international agierender Unternehmen in der Digitaldruckbranche mit – kam 2020 zur Bobst Group und wechselt aus der Digitaldruckabteilung von Bobst in seinen neuen Aufgabenbereich.

Nach fast vier Jahrzehnten Engagement als Leiter der weltweiten Vertriebsteams im Bereich flexible Verpackungen fährt Giovanni Caprioglio seine Aktivitäten jetzt zurück. Er wird aber weiterhin sein Fachwissen und seine Erfahrung einbringen, um die wirtschaftliche Entwicklung der Produktlinie Coating in beratender Funktion zu unterstützen.

Über Bobst

Die Bobst Group ist eine der weltweit führenden Lieferanten von Anlagen und Services für die Substratverarbeitung, den Druck und die Weiterverarbeitung in den Bereichen Etiketten, flexible Materialien, Faltschachteln und Wellpappe.

Das 1890 von Joseph Bobst in Lausanne, Schweiz, gegründete Unternehmen ist in mehr als 50 Ländern vertreten, besitzt 19 Produktionsstätten in 11 Ländern und beschäftigt mehr als 5 600 Mitarbeiter auf der ganzen Welt. Das Unternehmen erzielte im Geschäftsjahr, das am 31. Dezember 2021 endete, einen Umsatz von CHF 1,372 Milliarden.