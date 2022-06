Neueste Produktlösungen für eine dynamische und flexible Verpackungsherstellung

Bobst setzt seine Strategie konsequent um

Bobst präsentierte am 8. Juni 2022 an seinem Schweizer Produktionsstandort in Mex (Lausanne) der internationalen Presse sein neuestes Produkt- und Service-Portfolio, mit dem Verpackungshersteller auf dynamische Veränderungsprozesse im Branchenumfeld besser, schneller und flexibler agieren und reagieren können.

Im Jahr 2020 hat Bobst seine Vision für die Branche vorgestellt, die auf den vier Säulen Konnektivität, Digitalisierung, Automatisierung und Nachhaltigkeit basiert. Die jüngsten Ereignisse in der Welt machen sie notwendiger denn je. Heute sind diese vier Säulen nicht mehr nur die Eckpfeiler der Strategie von Bobst, sondern die des gesamten Umfelds im Verpackungsmarkt.

„Es war zwar nicht möglich, die globalen Ereignisse der letzten Jahre, wie die Pandemie, die globalen Konflikte und die sich daraus ergebenden Folgen für unsere Branche vorherzusagen, wie unter anderem der Material- und Fachkräftemangel. Aber wir haben die grundlegenden Trends in der Verpackungsindustrie richtig erkannt“, erklärt Jean-Pascal Bobst, CEO Bobst Group. „Während diese Trends zweifellos beschleunigt wurden, hat Bobst eine Strategie umgesetzt und ein Portfolio von Lösungen und Services aufgebaut, mit dem Verpackungs- und Markenartikelhersteller auch in dieser neuen Verpackungswelt erfolgreich agieren können.” Die Zukunft wird von noch mehr Vernetzung und Nähe, mehr Digitalisierung und Flexibilität, mehr Automatisierung und Produktivität sowie mehr Nachhaltigkeit und Verantwortung bestimmt sein. Vor diesem Hintergrund hat Bobst sein Portfolio um verschiedene Innovationen ergänzt.

Mehr Datentransparenz, mehr Kundennähe

Bobst ist überzeugt, dass die gesamte Wertschöpfungskette der Verpackung vernetzt werden kann, so dass Verpackungs- und Markenartikelhersteller einen klaren Einblick in den Produktionsprozess bekommen.

Der Schlüssel zu dieser Vision ist das neue, aktualisierte Bobst Connect, das digitale Lösungen für die Vorbereitung, die Produktion, das Reagieren, die Wartung und die Optimierung der Arbeitsabläufe für die Jobs in der Produktion bietet. Die neu vorgestellte Connect-Version bietet eine Vielzahl von Leistungsmerkmalen und Funktionen, die Kunden helfen, ihre Verpackungen in allen Bereichen zu optimieren. Mit der Vernetzung aller Prozessschritte verbessert Bobst Connect die Effizienz, die Kontrolle und die Datentransparenz und damit die Qualität sowie die Effizienz in der gesamten Wertschöpfungskette.

Kundennähe bildet die Basis für verbesserte Services. Der neue Service Bobst Helpline Essential für die technische Unterstützung aus der Ferne ermöglicht Kunden mit nicht vernetzbaren Maschinen den Zugang zu Streaming und eine hoch priorisierte Verbindung zu den Spezialisten der technischen Unterstützung von Bobst zur schnelleren Fehlerbehebung und Problemlösung. Schätzungsweise sind etwa 50 % aller Fälle per Videostreaming lösbar.

Neues Logistikzentrum in Belgien

Mit der Eröffnung eines neuen Logistikzentrums für die Regionen Europa, Naher Osten und Afrika (EMEA) verbessert Bobst seine Teilelogistik. Das neue EMEA-Zentrum in Genk, Belgien, ergänzt die bereits vorhandenen Zentren in den USA und im asiatisch-pazifischen Raum. Im Logistikzentrum stehen 100.000 Teile für alle Produktlinien für den sofortigen Versand zur Verfügung. Es wird das Serviceniveau für unsere EMEA-Kunden dank kürzerer Lieferzeiten einschließlich eines 24/7-Versandservices erheblich verbessern.

Neue Inspektions-Module, neue Etikettenmaschinen

Der Bedarf an Digitalisierung nimmt zu. Denn sie ermöglicht es, die Zahl der Prozessschritte und Abfall zu verringern. Für die Faltschachtel-Herstellung kündigt Bobst den neuen Accucheck Recipe Editor für Faltschachtel-Klebemaschinen an. Die 2020 auf den Markt gebrachten neuen Funktionen für das Inline-Inspektionssystem Accucheck überprüfen Kartonzuschnitte sorgfältig auf Fehler und gewährleisten lückenlos konstante Qualität. Mit dem neuen Recipe Editor können Kunden innerhalb der Bobst Connect-Plattform Accucheck-Rezepte aus der Ferne erzeugen und bearbeiten und sie an mehrere Accucheck-Systeme in der Produktion schicken. Diese Lösung nutzt die PDF-Daten der Verpackungsvorlagen, was das Einrichten erheblich vereinfacht und verkürzt. Das Ergebnis ist eine höhere Produktivität in der Produktion bei gleichzeitig höherer Qualität und weniger Abfall, da das Potenzial für menschliche Fehler eingeschränkt wird.

Im März kamen die All-in-One-Etikettendruckmaschinen Digital Master 340 und Digital Master 510 von Bobst auf den Markt. Mit ihrem – von den PDF-Dateien bis zu den veredelten und weiterverarbeiteten Etiketten – vollständig digitalisierten und vereinheitlichten Workflow einschließlich der 100%-Inspektion verändern sie grundlegend die Art und Weise, wie die Etikettenproduktion bislang strukturiert war.

Mehr Automatisierung und Produktivität

In einer Zeit, in der Verpackungs- und Markenartikelhersteller im boomenden E-Commerce-Markt mit höheren Anforderungen denn je konfrontiert sind und gleichzeitig mit Herausforderungen wie dem Mangel an qualifizierten Arbeitskräften und Rohstoffen zu kämpfen haben, sind Automatisierung und Produktivität wichtiger denn je.

Im Bereich Wellpappe ist die neue Expertline – sie besteht aus einer Expercut 1.7 I 2.1 und der Expertflex – eine großformatige Verarbeitungslinie, die Flachbettstanzen und den Postprint-Flexodruck kombiniert und sich ideal für die Produktion von E-Commerce-Anwendungen eignet. Sie bietet hohe Flexibilität und ist in einer Standard- und einer gespiegelten Version erhältlich. Mit ihrer Passergenauigkeit und perfektem Druckregister produziert diese Linie Faltkisten in hoher Qualität. Kurze Rüstzeiten gewährleisten in Kombination mit der TooLink-Technik maximale Verfügbarkeit und Produktivität in der Herstellung von jährlich bis zu 20 Millionen m2 Verpackungen. Mit ihren niedrigen Gesamtbetriebskosten ist sie eine Lösung für Unternehmen, die eine große Vielfalt an Verpackungen für den E-Commerce-Markt und für schnelldrehende Konsumgüter produzieren.

Für den Faltschachtelmarkt kündigt Bobst mit Speedset ein neues, verbessertes Paket für die Rüstzeitverkürzung an, das für alle Flachbettstanzen des Unternehmens erhältlich ist. Speedset bietet eine verbesserte Ergonomie, wie zum Beispiel einen zusätzlichen 15“-Bildschirm am Anleger zum schnelleren Einrichten des Registersystems. Darüber hinaus erhöht dieses Paket den Automatisierungsgrad. Das gilt zum Beispiel für das Paletten-Hubsystem zum Einrichten neuer Aufträge und ein motorisiertes mikrometrisches System zur perfekten Zentrierung der Stanzwerkzeuge und der Gegenstanzplatten, um eine perfekte Übereinstimmung der Positionen von Stanzung und Rillung zu gewährleisten. TooLink ermöglicht die digitale Verbindung von Werkzeug und Maschine zum sekundenschnellen Austausch von Auftragsdaten.

Zu den weiteren Highlights dieses Jahres zählt auch die Masterline Dro. Diese neue Rotationsstanze ermöglicht Herstellern von Verpackungen aus Wellpappe eine höhere Wertschöpfung, die sich durch Automatisierung und Vernetzung sowie durch hohe Ergonomie auszeichnet. Die Mastercut 1.65 PER ist eine Flachbettstanze, die Faltschachteln, Wellpappe und kaschierte Wellpappe in Stärken von 0,5 mm und Flächengewichten von 2000 g/m2 verarbeitet, wahlweise Einfach- oder Doppelwelle.

Nachhaltigkeit mit hoher Barriere-Wirkung

Gemeinsam mit seinen Partnern erzielt Bobst hier weiterhin große Fortschritte. Im Rahmen der CEFLEX-Initiative (Circular Economy for Flexible Packaging) hat Bobst kürzlich eine interessante neue Lösung mit hoher Barriere-Wirkung für flexible Verpackungen vorgestellt, die recycelbar ist. Bei ihr handelt es sich um einen neuen Beutel aus recyceltem Polypropylen (rPP), einem metallisierten Monomaterial mit hoher Barriere-Wirkung, das im Flexodruck bedruckt wurde. Er ist der erste Beutel auf dem Markt, der aus recyceltem, in Haushalten gesammeltem Material (rPP) mit bedruckter Oberfläche und Barriere hergestellt wurde.

Außerdem arbeiten wir in Zusammenarbeit mit Tipa – einem Spezialisten für die Entwicklung nachhaltiger Verpackungen – an einer kompostierbaren Verpackungslösung für den Hausgebrauch und an einer vollständig papierbasierten und recyclingfähigen Lösung mit hoher Barriere-Wirkung namens FibreCycle. Letztere ist Teil der oneBarrier-Familie neuer alternativer und nachhaltiger Lösungen, die Bobst mit seinen Partnern entwickelt.

Schließlich hat Bobst im Rahmen seines Engagements für das branchenübergreifende Konsortium R-Cycle und dessen Aufgabe, die Rückverfolgbarkeit von Einwegkunststoffen mit digitalen Produktpässen (DPP) zu gewährleisten, ein Pilotprojekt in seinem Kompetenzzentrum in Manchester durchgeführt, bei dem eine Demomaschine für R-Cycle vorbereitet wurde. Dieses Projekt wird nun auf andere Produktlinien ausgeweitet (Beschichtung, Kaschierung, Zentralzylinder-Flexodruck, Tiefdruck).

„Es steht außer Frage, dass die Herausforderungen im heutigen Verpackungsumfeld größer und vielfältiger sind als je zuvor. Wir bei Bobst wissen jedoch, dass wir über das Portfolio, die Services und die Partnerschaften verfügen, um Verpackungs- und Markenartikelherstellern dabei zu helfen, sie erfolgreich zu meistern”, so Jean-Pascal Bobst. „Wir haben uns 2020 für die richtige Strategie entschieden. Jetzt können Verpackungs- und Markenartikelhersteller tatsächlich davon profitieren. Gemeinsam können wir mit Zuversicht in eine bessere Zukunft blicken.“