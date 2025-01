Neuer Vertriebspartner für Argentinien und Uruguay

Soma und Coras

Soma, ein führender Hersteller von Druckmaschinen und Anlagen für den Flexodruck, hat Coras S.A. Argentina als neuen exklusiven Vertriebspartner für Argentinien und Uruguay ernannt. Das Unternehmen, vertreten durch den erfahrenen Branchenexperten Gabriel Szejnblum, wird Soma-Kunden in beiden Ländern umfassende Vertriebs- und Serviceleistungen anbieten.

Mit Sitz in Buenos Aires ist Coras S.A. seit 1976 ein etablierter Anbieter von Projekten, Technologien und Materialien für flexible Verpackungen, Etiketten und Kunststofffolien. Dank seiner über 40-jährigen Erfahrung bietet das Unternehmen seinen Kunden fundierte Fachkompetenz und zuverlässige Lösungen. Gabriel Szejnblum, ein Experte im Bereich Flexodruck mit mehr als 35 Jahren Erfahrung bei Coras S.A., wird die Soma-Aktivitäten in der Region leiten. Szejnblum verfügt über einen MBA der Universidad Austral sowie einen Abschluss in Maschinenbau von der Universidad Tecnológica Nacional.

„Die Zusammenarbeit mit Coras S.A. ermöglicht es uns, unsere Präsenz in Argentinien und Uruguay weiter auszubauen und unseren Kunden Zugang zu erstklassigem Service und innovativen Technologien zu bieten“, erklärt Robert Acuy, Vice President Sales für Lateinamerika bei Soma. „Coras hat eine lange Tradition im Flexodruck und teilt unsere Werte: technische Exzellenz, Zuverlässigkeit und enge Kundenbeziehungen.“

Der Markt für flexible Verpackungen in Argentinien zeigt sich vielversprechend. Laut einer Studie von researchandmarkets.com wird erwartet, dass der Markt bis 2028 mit einer jährlichen Wachstumsrate von 4,8 % expandiert. Ein wachsender Trend in der Region ist der verstärkte Einsatz von Automatisierung, der durch Somas Optima² Flexodruckmaschine unterstützt wird, um Prozesse effizienter zu gestalten und Arbeitskosten zu reduzieren.