James Siever ist in den wohlverdienten Ruhestand getreten

ERA

James Siever ist zum 31. Dezember 2022 nach 22-jähriger Tätigkeit für die ERA als Generalsekretär in den Ruhestand getreten. Damit verbunden sind Veränderungen im Management der European Rotogravure Association.

Vielen Dank, James Siever!

James Siever, dessen Vater einen lokalen Tageszeitungsverlag und eine Druckerei geführt hatte, begann seine berufliche Laufbahn nach Abschluss seines Jurastudiums. Zunächst war er als Syndikus-Anwalt und Referent “Sozialpolitik” des Bundesverbandes Druck tätig. Er setzte seine Karriere als Geschäftsführer des Deutschen Aluminiumverbandes und der European Aluminium Foil Association (EAFA) fort. Daran anschließend übernahm er die Aufgabe als Manager für “Umwelt und Business Development” bei Tetra Pak Deutschland.

James Siever begann seine Tätigkeit für die ERA im August 2000, als der Tiefdruck auf einem Höhepunkt seiner Entwicklung angelangt war. Er sammelte Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit großen Unternehmen im Bereich des Illustrations-Tiefdrucks wie Axel Springer, Bauer, Burda, Mondadori, Periodici San Paolo, Rizzoli, British Printing Corporation, Ringier und Egmont.

In über 22 Jahren bei der ERA hat James Siever wesentlich zum Erfolg des Verbandes und damit der gesamten Tiefdruckbranche beigetragen. Mit seinem unverwechselbaren, nahezu unternehmerischen Führungsstil wurde er zu einem Markenzeichen des Verbandes.

Das neue Management

Stefani Dhami, seit 2012 für die ERA tätig, hat ab dem 1. Januar 2023 das Sekretariat des Tiefdruckverbandes übernommen. Sie studierte Geisteswissenschaften und Sport, bevor sie in verschiedenen Positionen in den Bereichen Marketingkommunikation und Veranstaltungsorganisation für die Unterhaltungs-, IT- und Automobilbranche tätig war. Stefani Dhami wird für das ERA-Sekretariat, Mitgliederanfragen und die Organisation sämtlicher Aktivitäten des Verbandes zuständig sein.

Davide Garavaglia, CEO von Bobst Italia, wurde im vergangenen Jahr zum neuen ERA-Präsidenten gewählt. Er folgt auf Manfred Janoschka von der Janoschka Holding, der dieses Amt seit 2016 innehatte. Davide Garavaglia schloss sein Studium des technischen Managements am Politecnico in Mailand ab, bevor er in den späten 1990er Jahren zur Druckindustrie stieß.

Hinsichtlich der Verabschiedung in den Ruhestand und der neuen Aufgabe von Stefani Dhami erklärte er: „Ich danke Herrn Siever für seinen langjährigen Einsatz für die ERA und wünsche ihm alles Gute für seine zukünftigen Unternehmungen. Zugleich heiße ich Frau Dhami in ihrer neuen Funktion willkommen. Ich bin sehr zuversichtlich, dass sie unseren anstehenden Transformationsprozess mit viel Motivation unterstützen und eine sehr wertvolle Partnerin für die Verbandsmitglieder sein wird. Unser Ziel ist es, das Dokumentations-, Schulungs- und Kommunikationsniveau für unsere Mitglieder weiter voranzutreiben sowie neue Märkte zu erschließen und neue Kooperationen mit anderen Instituten in unserem Bereich aufzubauen. Ich glaube, dass Stefani Dhami die richtige Person ist, um dies zu erreichen“.

Eine persönliche Anmerkung

An dieser Stelle möchte sich auch das Redaktionsteam von Flexo + Tief-Druck sehr herzlich für die langjährige, professionelle und produktive Zusammenarbeit mit James Siever und der von ihm repräsentierten ERA bedanken. Uns verband dabei das gemeinsame Anliegen, zum Wohl und zur Weiterentwicklung des vielseitigen Tiefdruckverfahrens beizutragen. Vielen Dank und mit den besten Wünschen für den verdienten Ruhestand.