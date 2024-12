Huhtamaki ernennt Axel Glade zum Präsidenten der Sparte Flexible Packaging

Flexible Verpackungen

Axel Glade wurde zum Präsidenten der Sparte Flexible Packaging und Mitglied des Global Executive Teams bei Huhtamaki ernannt. Er wird spätestens bis zum 1. Januar 2026 in das Unternehmen eintreten. Glade wird an den Präsidenten und CEO Charles Héaulmé berichten und seinen Sitz in Espoo, Finnland, haben.

Axel Glade kommt von Constantia Flexibles, einem Unternehmen für flexible Verpackungen mit Hauptsitz in Wien, Österreich. Dort war er als Executive Vice President der Foliensparte und Mitglied des Executive Committee tätig. Seit seinem Eintritt bei Constantia im Jahr 2011 hatte er mehrere Führungspositionen inne, darunter SVP Consumer und CEO bei Constantia Pirk. Zuvor hatte er verschiedene Führungsrollen in anderen Verpackungsunternehmen wie Sealed Air und Bischof + Klein inne.

Anzeige

„Ich freue mich sehr, Axel im Global Executive Team von Huhtamaki willkommen zu heißen. Seine beeindruckende Erfahrung in der Branche der flexiblen Verpackungen und seine Expertise in der Leitung multinationaler Unternehmen werden entscheidend sein, um unsere Sparte Flexible Packaging zu führen und unsere Ziele für 2030 zu erreichen“, sagte Charles Héaulmé, Präsident und CEO von Huhtamaki.

„Ich freue mich darauf, Teil des Huhtamaki-Teams zu werden und eines Unternehmens, das weltweit als führender Anbieter nachhaltiger Verpackungslösungen bekannt ist. Ich freue mich darauf, mit dem globalen Flexibles-Team zusammenzuarbeiten, um das Geschäft profitabel und nachhaltig auszubauen“, sagt Axel Glade.

Wie bereits angekündigt, wird Hans-Peter Edelbluth, derzeit Vice President MEA der Sparte Flexible Packaging, diese Sparte als Interimspräsident ab dem 1. Februar 2025 leiten, bis Axel Glade das Team verstärkt.

Die Mitglieder des Global Executive Teams nach der Änderung

Charles Héaulmé (Vorsitzender), Präsident und CEO

Thomas Geust, Chief Financial Officer

Fredrik Davidsson, Präsident, Fiber Foodservice Europe-Asia-Oceania

Axel Glade, Präsident, Flexible Packaging (ab spätestens 1. Januar 2026)

Marco Hilty, Präsident, Flexible Packaging (bis 31. Januar 2025)

Ann O’Hara, Präsidentin, Nordamerika

Salla Ahonen, Executive Vice President, Nachhaltigkeit und Kommunikation

Sami Pauni, Executive Vice President, Corporate Affairs und Rechtswesen, Group General Counsel

Johan Rabe, Executive Vice President, Digital und Prozessoptimierung

Ingolf Thom, Executive Vice President, Personalwesen und Arbeitssicherheit

Wilhelm Wolff, Executive Vice President, Strategie und Geschäftsentwicklung (ab 13. Januar 2025)

Über Huhtamaki

Huhtamaki ist ein führender globaler Anbieter nachhaltiger Verpackungslösungen. Das Unternehmen blickt auf eine über 100-jährige Geschichte zurück. Die 18.000 Mitarbeiter sind in 37 Ländern und 103 Standorten weltweit tätig. Im Jahr 2023 erzielte Huhtamaki einen Nettoumsatz von 4,2 Milliarden Euro. Die Huhtamäki Oyj ist an der Nasdaq Helsinki gelistet, der Hauptsitz befindet sich in Espoo, Finnland.