HP ernennt Michael Boyle zum neuen CEE-Chef

Als Nachfolger von Bernhard Fauser

HP Inc. hat Michael (Mike) Boyle zum neuen Senior Vice President & Managing Director für den zentral- und osteuropäischen Markt (CEE) ernannt. Er tritt seine neue Position am 1. Mai 2025 an und folgt auf Bernhard Fauser, der sich neuen beruflichen Herausforderungen außerhalb von HP widmet. Boyle bringt über zehn Jahre Führungserfahrung bei HP mit und war in Singapur, Sydney und Barcelona tätig. In seiner neuen Rolle berichtet er direkt an David McQuarrie, HP Chief Commercial Officer.

Erfahrung und Führungsqualitäten von Michael Boyle

Zuletzt verantwortete Boyle als Senior Vice President das globale Großformatgeschäft von HP. Davor leitete er als Vice President & Managing Director die Märkte Australien und Neuseeland sowie das HP Graphics Solutions Business im asiatisch-pazifischen Raum. Mit seinem Wechsel in die CEE-Region kehrt er zu seinen Markt-Wurzeln zurück.

„Mike bringt eine enorme Erfahrung und tiefes Marktverständnis mit. Ich bin überzeugt, dass er diesen komplexen und wichtigen Markt erfolgreich weiterentwickeln wird“, erklärt David McQuarrie, Chief Commercial Officer von HP.

Bernhard Fauser verabschiedet sich nach über 20 Jahren bei HP

Bernhard Fauser bleibt noch bis zum 30. April 2025 im Unternehmen, um einen reibungslosen Übergang sicherzustellen. McQuarrie würdigt seine Verdienste: „Bernhard hat HP maßgeblich geprägt – sowohl strategisch als auch kulturell. Er stärkte die Widerstandsfähigkeit des CEE-Marktes durch effiziente Ländercluster, resiliente Lieferketten und optimierte Vertriebsprozesse.“

HP in Zentral- und Osteuropa: Ein dynamischer Wachstumsmarkt

Der CEE-Markt umfasst 33 Länder, organisiert in drei zentrale Hubs. Neben Deutschland, Polen und der Schweiz gehören dazu auch Märkte wie Österreich, die Tschechische Republik, die Türkei sowie zentralasiatische Staaten wie Kasachstan und Usbekistan. Mit Boyle an der Spitze setzt HP auf eine stärkere Marktdurchdringung, Effizienzsteigerung und nachhaltiges Wachstum in dieser wirtschaftlich bedeutenden Region.