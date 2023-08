Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses und Nachhaltigkeit in der Papierindustrie

Koehler Paper

Die Koehler-Gruppe, ein familiengeführtes Unternehmen seit 1807, ist ein bedeutender Produzent von Spezialpapieren für den globalen Markt. Ein zentraler Erfolgsfaktor ist die talentierte Nachwuchsförderung. Als Zeichen der Anerkennung für herausragende Leistungen im wissenschaftlichen Bereich vergibt das Unternehmen den Koehler Paper Award an der Hochschule München.

Koehler Paper Award – Würdigung außergewöhnlicher Leistungen

Im Sommersemester 2023 absolvieren mehr als 40 Studierende ihren Bachelorstudiengang “Verfahrenstechnik Papier” und Masterstudiengang “Paper Technology” an der Hochschule München. Besonders erfreulich ist der gestiegene Frauenanteil unter den Studierenden in technischen Studiengängen. Thomas Peter, Gesamtproduktionsleiter am Koehler Paper Standort in Kehl, betont die Wichtigkeit der frühen Förderung von Absolventinnen und Absolventen und begründet damit die Einführung des Koehler Paper Awards im Jahr 2022.

Gewinner des Koehler Paper Awards

Die Auszeichnung geht in diesem Jahr an David Blazevic und Gesa Richter, die im Bachelorstudiengang “Verfahrenstechnik und Biofasern” besondere Leistungen in den Bereichen chemische Technologie, Streicherei und Spezialpapiere erbracht haben. Im Masterstudiengang “Paper Technology” wird Moritz Feßenmayr für seine hervorragenden Leistungen in den Bereichen chemische Technologie, Streicherei und Spezialpapiere geehrt.

Förderung durch Auszeichnung

Die Preisträger erhielten ihre Urkunden auf handgeschöpftem Papier von Koehler Paper sowie ein Preisgeld in Höhe von 1.000 Euro. Thomas Peter überreichte die Auszeichnungen im Rahmen der Abschlussveranstaltung am 28. Juli 2023. Die Zusammenkunft bot zudem die Möglichkeit zum Netzwerken zwischen Unternehmen und Absolventinnen und Absolventen.

Koehler-Gruppe – Nachhaltigkeit und Innovation

Die Koehler-Gruppe ist nicht nur führend in der Spezialpapierproduktion, sondern auch in Sachen Nachhaltigkeit. Durch den Geschäftsbereich Koehler Renewable Energy investiert das Unternehmen in erneuerbare Energieprojekte wie Windenergie, Wasserkraft, Photovoltaik und Biomasse. Ziel ist es, bis 2030 mehr erneuerbare Energie zu produzieren, als für die Papierherstellung benötigt wird. Weiterhin fördert Koehler Innovationen in den Kerngeschäftsfeldern Papier und erneuerbare Energie durch den Geschäftsbereich Koehler Innovative Solutions.

Die Koehler-Gruppe mit rund 2500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern betreibt fünf Produktionsstandorte in Deutschland und drei in den USA. Ihr internationales Engagement zeigt sich durch einen Exportanteil von rund 75 % im Jahr 2022 und einem Jahresumsatz von 1,3 Milliarden Euro.