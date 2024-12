Flex-Punkt Druckformen – 30 Jahre Innovation, Wachstum und Nachhaltigkeit

Reinigung von Elastomer Flexosleeves mit Regenwasser

Flex-Punkt Druckformen GmbH, gegründet 1994, feiert dieses Jahr sein 30-jähriges Bestehen und blickt auf drei Jahrzehnte kontinuierlicher Weiterentwicklung und Innovationskraft zurück. Seit seiner Gründung verfolgt das Unternehmen das Ziel, seine Produkte und Dienstleistungen stetig zu verbessern – mit einem klaren Fokus auf Nachhaltigkeit, Ressourceneffizienz, Lieferfähigkeit und höchste Qualität. Als Pionier in der Flexodruckbranche hat Flex-Punkt kontinuierlich in neueste Technologien, digitale Infrastruktur und die Ausbildung seines Personals investiert, um seine Position am Markt zu stärken und auszubauen.

Zukunftssicherung durch neue Unternehmensstruktur

In den letzten sechs Jahren hat Flex-Punkt gezielt Maßnahmen ergriffen, um die Zukunft des Unternehmens nachhaltig zu sichern. Ein zentraler Bestandteil dieser Strategie war der frühzeitige Generationswechsel, der durch das „Projekt 23“ (kurz: P23) initiiert wurde. Dieses Projekt legte die Grundlage für eine stabile und zukunftsorientierte Ausrichtung des Unternehmens und stellte sicher, dass die Führung schrittweise an die nächste Generation übergeben wurde. David Weber, der seit 2019 die Rolle des Geschäftsführers übernommen hat, berichtet: „Unser Ziel war es, das Familienunternehmen bis 2023 vollständig an die nächste Generation übergeben zu können. Seit der Einführung von P23 haben wir zahlreiche Maßnahmen erfolgreich umgesetzt, um Flex-Punkt Druckformen GmbH zukunftsfähig zu machen.“

Zusätzlich zur damaligen Geschäftsleitung wurde ein junges Führungsteam mit vier hochmotivierten Führungskräften gebildet, die die operativen Bereiche Druckvorstufe‚ Arbeitsvorbereitung/Projektmanagement, Verwaltung/Buchhaltung und Vertrieb verantworten. Diese Führungskräfte, zusammen mit den Teamleitern der Abteilungen Verwaltung‚ Arbeitsvorbereitung (AV), IT, Repro (Einzelnutzen), Layout, Automatisierung, Produktion und Vertrieb, bilden das Rückgrat des Unternehmens und garantieren eine termingerechte und qualitativ hochwertige Abwicklung der Kundenaufträge.

Aus diesem Team heraus ist Vadim Becker, langjähriger Mitarbeiter und Vertriebsleiter, zum 01.07.2024 zum Geschäftsführer ernannt worden. Vadim Becker, der umfangreiche Erfahrung in der Flexo- und Verpackungsdruckbranche mitbringt, ist seitdem gemeinsam mit David Weber für die Unternehmensleitung verantwortlich. „Die Entscheidung, die Geschäftsführung auf zwei Personen zu verteilen, hilft uns dabei, den wachsenden Herausforderungen in einem dynamischen Marktumfeld effizienter zu begegnen“, erläutert David Weber. Diese neue Führungsstruktur ermöglicht es Flex-Punkt, agiler auf Marktanforderungen zu reagieren und strategische Ziele entschlossen zu verfolgen.

Mit einem Durchschnittsalter der Belegschaft von 35 Jahren sieht sich Flex-Punkt personell gut für die Zukunft gerüstet. Das kontinuierliche und nachhaltige Wachstum des Unternehmens spiegelt sich auch in der Mitarbeiterzahl wider, die sich in den letzten zehn Jahren von knapp 27 auf über 60 mehr als verdoppelt hat – bei einer sehr geringen Fluktuationsrate. „Unsere Mitarbeiter sind unser größtes Kapital. Durch die gezielte Nachwuchsförderung und Investitionen in deren Weiterbildung sorgen wir für eine nachhaltige Zukunft“, ergänzt Vadim Becker.

Innovation und Vielfalt als Kern der Firmenstrategie

Eine zentrale Rolle im Erfolg von Flex-Punkt spielt die nachhaltige Personalentwicklung sowie eine hohe Investitionsbereitschaft in die neuesten Technologien. „Die meisten unserer Produktionsanlagen sind maximal 7 Jahre alt und zeichnen sich durch niedrigen Energieverbrauch aus“, erklärt Geschäftsführer David Weber. Diese modernen Anlagen tragen durch ihre Präzision und Effizienz nicht nur zu einer verbesserten Materialausnutzung bei, sondern ermöglichen auch die ressourcenschonende Herstellung von Flexodruckplatten und Flexosleeves.

Flex-Punkt bietet ein umfassendes Leistungsspektrum, das vom Design über Repro und Proofing bis hin zur Fertigung von Druckplatten und nahtlosen Endlos-Sleeves reicht. „Unsere technische Ausstattung macht uns zu einem Komplettanbieter im Bereich Flexodruckformen“, betont Geschäftsführer und Vertriebsleiter Vadim Becker. Die im Unternehmen gefertigten Platten und Sleeves finden Anwendung in der Bedruckung flexibler Verpackungsmaterialien in verschiedenen Branchen, darunter Hygieneprodukte, Tiernahrung, Backwaren, Tabakwaren, Getränke sowie Tissues wie Servietten und Dekorprodukte wie Geschenkpapiere.

Um eine schnelle Reaktion auf Kundenanforderungen zu gewährleisten, hält Flex-Punkt für seine Stammkunden permanent rund 3000 Elastomer-Flexosleeves in Standardmaßen auf Lager. Dies ermöglicht es dem Unternehmen, auch auf kurzfristige Aufträge flexibel und zeitnah zu reagieren.

„Unsere Kundschaft setzt sich zu 80 % aus Druckereien und kleineren Markenartiklern zusammen, die überwiegend aus Deutschland, Österreich, Italien, Polen, der Schweiz und den Niederlanden stammen. Zudem fertigen wir für Kollegenunternehmen sowohl Endlos-Nahtlos-Flexosleeves, als auch Elastomerplatten. Diese Vielfalt sowohl in der Kundenstruktur als auch im Produktportfolio hebt uns von anderen Vorstufenunternehmen ab“, erklärt Vadim Becker. Etwa 65 % der Produktion entfallen auf Flexosleeves, während die restlichen 35 % Flexodruckplatten und Lackplatten umfassen. Verarbeitet werden dabei vorrangig Plattenmaterialien in Stärken von 1,14 bis 2,84 mm.

Die Elastomer-Flexosleeves von Flex-Punkt sind dank der Neuinvestition in einen D2000 des Herstellers Hell Gravure Systems ab sofort in Ballenbreiten bis zu 2000 mm und Umfängen zwischen 230 und 1380 mm erhältlich. Mit zwei In-The-Round-Anlagen von DuPont produziert das Unternehmen zudem fotopolymere LAMS-Flexosleeves in Druckbreiten bis zu 1700 mm und Drucklängen von 260 bis 920 mm. Insgesamt fertigt Flex-Punkt jährlich über 14.000 Flexosleeves, wobei etwa 90 % auf Elastomer-Sleeves und 10 % auf Fotopolymer-Sleeves entfallen. „Es ist interessant zu beobachten, dass die Nachfrage nach Fotopolymer-Sleeves zugunsten der Elastomer-Sleeves stetig abnimmt. Durch die Möglichkeit Oberflächenstrukturen auf Elastomerdruckformen zu realisieren, werden unsere Kunden in die Lage versetzt, eine bessere Flächenlage und höhere Dichten im Druck zu erzielen “, kommentiert David Weber den anhaltenden Markttrend.

Nachhaltigkeit und die „grüne Druckform“

Flex-Punkt setzt konsequent auf umweltschonende Technologien und nachhaltige Produktionsprozesse. Ein herausragendes Beispiel sind die direktgravierbaren Elastomer Flexosleeves und Elastomer-Flexodruckplatten, die ohne den Einsatz von Chemikalien hergestellt werden. Der vereinfachte Prozess umfasst lediglich zwei Schritte und verzichtet auf UV-Belichtung, wodurch sowohl die Ozonbildung verhindert als auch der Energieverbrauch erheblich gesenkt wird. Ein zusätzlicher Vorteil besteht darin, dass die beim Laserprozess entstehende Abwärme im Winter zur Heizung der Hallen genutzt wird.

Besonders positive Resonanz erhält der direktgravierbare ECO-Flexosleeve von Ligum, einem tschechischen Hersteller elastomerer Sleeves und Walzen. „Unsere Kunden verlangen zunehmend umweltfreundliche Lösungen, und wir haben durchweg positive Erfahrungen mit den ECO-Sleeves gemacht“, erklärt David Weber. Die Möglichkeit, die ECO-Sleeves bis zu fünf Mal nachgummieren zu können, bringt sowohl ökologische als auch ökonomische Vorteile mit sich.

Darüber hinaus bezieht Flex-Punkt einen Großteil seines Stroms aus der eigenen Photovoltaikanlage und nutzt Regenwasser aus der hauseigenen Zisterne zur Reinigung der Elastomer-Flexosleeves und -Platten. Nach der Laserdirektgravur erfolgt die Reinigung in zwei automatisierten Anlagen mit einer Seifenlösung aus Regenwasser und Spülmittel. Anschließend werden die Sleeves und Platten mit Warmluft getrocknet.

Im vergangenen Jahr installierte Flex-Punkt einen modernen Auswascher von Glunz & Jensen für die Reinigung der Elastomer-Platten. Die FlexoWash-Anlage zur Reinigung der Sleeves wurde 2022 in Betrieb genommen. Besonders innovativ ist das vertikale Ladesystem, das im Vergleich zu horizontalen Lösungen platzsparender ist und die gleichzeitige Reinigung von bis zu sechs Elastomer-Flexosleeves ermöglicht.

Die Nutzung von Regenwasser in Kombination mit den energieeffizienten Anlagen macht Flex-Punkt zu einem Vorreiter in der nachhaltigen Produktion von Flexodruckformen.

Optimierte Herstellung hochqualitativer Fotopolymer-Flexodruckplatten

Flex-Punkt setzt bei der Herstellung von Fotopolymer-Flexodruckplatten auf Technologien der führenden Anbieter Miraclon und XSYS. Seit 2013 arbeitet das Unternehmen mit dem Flexcel-System von Miraclon, das für die Produktion von hochqualitativen Flexodruckplatten bekannt ist. „Wir waren in Deutschland einer der ersten Anwender der innovativen ‘PureFlexo Printing’-Technologie“, sagt David Weber.

Um eine hochqualitative Alternative im Markt anbieten zu können, hat Flex-Punkt 2022 den Laserimager ThermoFlexX 60 von XSYS mit Woodpecker-Oberflächenrastertechnologie sowie eine LED-Belichtungseinheit Catena-E installiert. Diese hochmodernen Systeme ermöglichen die präzise Produktion einer Vielzahl von Fotopolymer-Flexodruckplatten mit einer Auflösung von 5080 dpi. Die Platten werden in großen Formaten bis zu 1067 x 1524 mm in den Stärken 1,14 bis 2,84 mm gefertigt und bieten eine hervorragende Druckqualität, die sich durch scharfe Kanten und sanfte Übergänge auszeichnet.

Durch die innovative Woodpecker-Technologie können auf den Fotopolymer-Flexodruckplatten spezielle Mikro-Oberflächenraster erzeugt werden, die die Farbdichte in vollflächigen Bereichen erhöhen und gleichzeitig den Anpressdruck auf CI-Flexodruckmaschinen verringern. Dies sorgt nicht nur für eine längere Lebensdauer der Platten, sondern auch für eine höhere Effizienz bei der Farbübertragung, was wiederum den Farbverbrauch reduziert. Diese Einsparungen an Material, Energie und Zeit unterstützen die Nachhaltigkeitsziele des Unternehmens.

Weichenstellung für eine erfolgreiche Zukunft

Mit der erfolgreichen Umsetzung des Projekts „P23“, einer jungen und dynamischen Belegschaft sowie einem klaren Fokus auf Nachhaltigkeit und Innovation, hat Flex-Punkt Druckformen die Weichen für eine erfolgreiche Zukunft gestellt. Die kontinuierlichen Investitionen in neueste Technologien und umweltfreundliche Produktionsverfahren, gepaart mit einem zukunftsorientierten Management und einer engen Zusammenarbeit mit Kunden und Partnern, sichern dem Unternehmen auch in den kommenden Jahren eine starke Position im Markt.

Im Jubiläumsjahr 2024 kann Flex-Punkt Druckformen auf eine beeindruckende Erfolgsgeschichte zurückblicken und gleichzeitig optimistisch in die Zukunft schauen. Die Kombination aus Innovationskraft und ökologischem Verantwortungsbewusstsein macht das Unternehmen zu einem Vorreiter in der Flexodruckbranche.