Erfolgreicher Innovationstag zum Jubiläum des Sächsischen Instituts für die Druckindustrie (SID)

Das Institut feierte sein 30-jähriges Bestehen

Einige der Teilnehmer hatten das angebotene Come Together am Vorabend in einem nahegelegenen Restaurant bereits genutzt, um sich kennenzulernen, zu vernetzen und fachlich auszutauschen. Aufgrund von Bahnstreiks und verschiedenen Staus hatten es andere jedoch deutlich schwerer, rechtzeitig zum Innovationstag in Leipzig zu erscheinen.

Nachdem die SID-Geschäftsführung und der Vorstand des Vereins Polygraph Leipzig e. V. die Teilnehmer begrüßt und das Tagesprogramm vorgestellt hatten, hielt Dr.-Ing. Thomas Kaulitz, Geschäftsführer des SID, eine Rede über den aktuellen Stand und die Perspektiven des SID.

Anschließend folgten vier interessante Fachvorträge. Clemens Baumann von der Omron Electronics GmbH referierte unter dem Titel “Vision meets Robotic” über den Nutzen einer integrierten Bildverarbeitung in kollaborativen Robotern. Im Drucksaal des Instituts wurde später ein Omron-Roboter in Aktion vorgeführt. Danach präsentierte Dr. Alexander Münch vom Leibniz-Institut für Polymerforschung Dresden e. V. “Funktionelle Polymerbeschichtungen und deren Applikation im Inkjetdruck”.

Nach einer Kaffeepause teilte Oliver Hensen von der WKS Druckholding GmbH seine Erfahrungen mit nachhaltiger Energieerzeugung und der Optimierung des Energieverbrauchs in Druckereien. Abschließend stellte Beatrix Genest vom SID Leipzig die Herausforderungen des laufenden Projekts “Optimierung der Farbhaftung auf nichtsaugenden Substraten” vor.

Im Anschluss wurde das Institut und seine Arbeit in geführten Rundgängen sowie durch Produkt- und Leistungspräsentationen vorgestellt. Beim Mittagsbuffet ergab sich erneut die Gelegenheit zum Austausch. SID-Geschäftsführer Dr.-Ing. Thomas Kaulitz und die Referenten Oliver Hensen, Beatrix Genest, Clemens Baumann und Dr. Alexander Münch waren ebenfalls präsent.

Insgesamt war der Innovationstag eine gelungene Veranstaltung mit 80 Gästen, einem interessanten Erfahrungsaustausch und Anregungen für zukünftige Projekte und Aufgaben.