Dr. Stephen Kimmich wird ab Juni 2025 Vorstandsvorsitzender der Koenig & Bauer AG

Zum 1. Januar 2026 wird der Vorstand nur noch aus zwei Mitgliedern bestehen

Der Aufsichtsrat der Koenig & Bauer AG hat Dr. Stephen Kimmich, derzeit Finanzvorstand (CFO) und stellvertretender Vorstandsvorsitzender, zum neuen Vorstandsvorsitzenden ernannt. Er tritt die Nachfolge von Dr. Andreas Pleßke mit Wirkung zur Hauptversammlung am 4. Juni 2025 an.

Dr. Pleßke wird planmäßig zum 31. Dezember 2025 in den Ruhestand gehen und bis dahin als Vorstand für Sonderaufgaben innerhalb des Konzerns tätig sein.

„Ich freue mich sehr, dass Dr. Stephen Kimmich meine Nachfolge übernimmt. Er hat als CFO und stellvertretender CEO bewiesen, dass er Koenig & Bauer erfolgreich führen kann. Sein tiefes Verständnis für unsere Märkte, Technologien und den Maschinenbau sowie seine Finanzexpertise machen ihn zur idealen Besetzung. Zudem bringt ein Generationenwechsel stets frische Impulse für ein Unternehmen“, betont Dr. Andreas Pleßke.

Erfahrener Manager mit internationalem Hintergrund

Dr. Stephen Kimmich ist seit 2020 bei Koenig & Bauer und hat seither kontinuierlich mehr Verantwortung übernommen. Er studierte Maschinenbau und Betriebswirtschaft in den USA, Großbritannien und Deutschland und verfügt über 25 Jahre internationale Industrieerfahrung im Maschinen- und Automobilbau.

Als CFO verantwortete er die Bereiche Finanzen, Kapitalmarktkommunikation, IT und strategisches M&A. Seit Dezember 2023 ist er zudem stellvertretender Vorstandsvorsitzender und übernahm im April 2024 zusätzlich die Leitung des Segments Special. Mit seiner Ernennung zum Vorstandsvorsitzenden setzt Koenig & Bauer konsequent auf Kontinuität und strategische Weiterentwicklung. Die Bestellung erfolgt für fünf Jahre.

„Mit Dr. Kimmich haben wir die ideale Führungspersönlichkeit für den Generationenübergang. Seine internationale Erfahrung, sein technisches und finanzielles Know-how sowie seine profunde Kenntnis unserer Geschäftsprozesse, Märkte und Kunden qualifizieren ihn bestens für diese Position“, erklärt der Aufsichtsratsvorsitzende Prof. Dr. Raimund Klinkner.

Dr. Stephen Kimmich selbst blickt mit Zuversicht auf seine neue Aufgabe: „Koenig & Bauer steht für über 200 Jahre Innovation und Erfolg. In den vergangenen fünf Jahren habe ich meine Begeisterung für dieses Unternehmen und die Branche weiter vertieft. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit unserem Team, unseren Kunden und Partnern die Zukunft aktiv zu gestalten.“

Dr. Alexander Blum wird neuer Finanzvorstand (CFO)

Mit Wirkung zum 1. Juli 2025 hat der Aufsichtsrat Dr. Alexander Blum zum neuen Finanzvorstand berufen. Er tritt die Nachfolge von Dr. Stephen Kimmich an und wurde für eine Amtszeit von drei Jahren bestellt.

Dr. Blum verfügt über umfassende Erfahrungen im Finanzwesen. Nach seinem Studium und seiner Promotion in Betriebswirtschaft sammelte er in den letzten 20 Jahren umfangreiche Expertise als CFO in verschiedenen Unternehmen der IT-, Logistik- und Maschinenbau-Branche. Dabei war er sowohl in Familienunternehmen als auch in Private-Equity-geführten und börsennotierten Unternehmen tätig.

„Mit Dr. Alexander Blum haben wir einen exzellenten CFO gewonnen, der internationale Finanz- und Kapitalmarkterfahrung mitbringt. Er wird eine Schlüsselrolle in der Weiterentwicklung von Koenig & Bauer spielen“, ergänzt Dagmar Rehm, stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende.

Dr. Blum beginnt seine Tätigkeit bereits am 1. Mai 2025, um einen reibungslosen Übergang in der neuen Vorstandsstruktur sicherzustellen.

Neuaufstellung des Konzerns schreitet voran

Im Zuge der im November 2024 angekündigten Restrukturierung wird der Vorstand von fünf auf zwei Mitglieder verkleinert. Dies erfolgt durch:

den Wegfall der COO-Position im Dezember 2024,

das Ausscheiden von Christoph Müller im März 2025 sowie

den Ruhestand von Ralf Sammeck im Juni 2025.

Zum 1. Januar 2026 wird der Vorstand somit aus lediglich zwei Mitgliedern bestehen: dem CEO Dr. Stephen Kimmich und dem CFO Dr. Alexander Blum.

„Mit der Fokussierung auf zwei Segmente können wir noch agiler auf Kundenanforderungen reagieren“, erklärt Prof. Dr. Raimund Klinkner. Ergänzend wurden zwei neue Mitglieder der Konzernleitung berufen:

Christian Steinmaßl übernimmt Verantwortung für verschiedene Business Units im neu geschaffenen Segment Special & New Technologies.

Markus Weiß leitet das Segment Paper & Packaging Sheetfed Systems.

Prof. Dr. Klinkner resümiert: „Innerhalb eines Jahres haben wir die Neuaufstellung des Konzerns nahezu abgeschlossen. Dieses Engagement gibt der neuen Konzernführung starken Rückenwind, um die Zukunft des Unternehmens erfolgreich zu gestalten.“