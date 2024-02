DIPA-Akademie und ERA kooperieren

Exklusiver Rabatt für ERA-Mitglieder auf Kurse der DIPA-Akademie

Die DIPA-Akademie, bekannt für ihre zertifizierte Ausbildung im industriellen Digitaldruck, hat eine Partnerschaft mit der ERA, den Europäischen Tiefdruckverband, geschlossen. Diese Kooperation fördert kontinuierliches Lernen und gewährleistet hohe Standards im Druckwesen. ERA-Mitglieder erhalten ab sofort exklusive Rabatte auf Kurse der DIPA-Akademie.

Die von der Digital Printing Association e.V. in Essen ins Leben gerufene Akademie bietet Kurse sowohl in deutscher als auch in englischer Sprache an. Neue Kurse sind nun auch in Deutsch, Italienisch und Spanisch verfügbar. Zu den wichtigsten Kursen zählen „Digitaler Dekordruck“ (EXPERT und COMPASS), „Business Design“ und „Color Management“ für die dekorative Oberflächenindustrie.

Anzeige

„Die Zusammenarbeit zwischen der ERA und der DIPA-Akademie unterstreicht unser Engagement für die Förderung einer Kultur der Exzellenz innerhalb der Tiefdruckbranche”, sagt Stefani Dhami, Sekretärin der ERA. “Indem wir unseren Mitgliedern den Zugang zu hochwertigen Bildungsressourcen zu vergünstigten Preisen ermöglichen, wollen wir die Mission der ERA stärken, das Wachstum und die Entwicklung der Tiefdruckindustrie zu fördern.”

„Die DIPA-Akademie ist bekannt für ihren Fokus auf die neuesten Techniken und Innovationen im industriellen Digitaldruck und bietet eine hervorragende Gelegenheit für Fachleute, ihr Wissen und ihre Fähigkeiten zu erweitern”, sagt Harald Jordan, Geschäftsführer der DIPA-Akademie. „Der Lehrplan der Akademie ist auf ein breites Spektrum von Bedürfnissen ausgerichtet, von Neueinsteigern bis hin zu erfahrenen Experten, und stellt sicher, dass die Teilnehmer stets auf dem neuesten Stand der Entwicklungen in der Branche sind.”