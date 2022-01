Globaler Markt für Tiefdruck bis 2027: 5,5 Milliarden US$

Der Tiefdruck ist auf Wachstumskurs

Einem von Research and Markets veröffentlichten Bericht zufolge wird der globale Markt für Tiefdruck, der im Jahr 2020 auf 2,1 Milliarden US$ geschätzt wurde, bis 2027 eine revidierte Größe von 5,5 Milliarden US$ erreichen und im Analysezeitraum 2020-2027 mit einer CAGR („Wachstumsrate innerhalb eines definierten Zeitraums“) von 14,3 % wachsen.

China ist der größte Tiefdruckmarkt

Der Tiefdruckmarkt in den USA wird für das Jahr 2020 auf 577,1 Millionen US$ geschätzt. Für China, die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt, wird bis zum Jahr 2027 eine Marktgröße von 1,3 Milliarden US$ prognostiziert, mit einer CAGR von 18,9% im Analysezeitraum 2020 bis 2027. Zu den anderen bemerkenswerten geografischen Märkten gehören Japan und Kanada, für die jeweils ein Wachstum von 9,9 % bzw. 12,6 % im Zeitraum 2020-2027 prognostiziert wird. Innerhalb Europas wird für Deutschland ein Wachstum von etwa 11,2 % CAGR prognostiziert.