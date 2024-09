CyanX neuer Vertriebspartner in Großbritannien

Harris & Bruno International

Harris & Bruno International hat CyanX Ltd., einem führenden Dienstleister und Anbieter von Verbrauchsmaterialien in der Druckindustrie, zum offiziellen Vertriebspartner für Großbritannien ernannt. Diese strategische Partnerschaft ermöglicht es, die Beschichtungs- und digitalen Veredelungslösungen in der Region effektiver zu vertreiben und den Kunden einen verbesserten Zugang zu Technologien und Support zu bieten.

Durch diese Partnerschaft werden die Produkte von Harris & Bruno direkt zu den Druckereien in Großbritannien gelangen. Das Fachwissen und das Engagement von CyanX passen perfekt zu den Werten von Harris & Bruno

„Wir sind begeistert von der Zusammenarbeit mit CyanX und sehen dieser Partnerschaft mit großer Zuversicht entgegen. Gemeinsam werden wir Druckereien in Großbritannien dabei unterstützen, ihre Beschichtungsprozesse zu optimieren und ihre Produkte durch digitale Veredelung auf ein neues Niveau zu heben“, so Nick Bruno, Präsident von Harris & Bruno International. „Die umfangreiche Erfahrung von CyanX in der Druckindustrie und ihr unermüdliches Engagement für die Unterstützung ihrer Kunden machen sie zu einem perfekten Partner, um unsere robusten und innovativen Lösungen auf dem britischen Markt zu etablieren.“

CyanX Ltd. wird eine breite Palette von Harris & Bruno-Produkten anbieten, darunter die neueste ZRX-Serie für digitale Veredelungen. Zusätzlich wird das Unternehmen mit einem Team von werksgeschulten Technikern umfassenden Support bereitstellen. Dieser Service umfasst die Installation, Wartung sowie fortlaufende technische Unterstützung, um eine optimale Leistung und maximale Effizienz der Geräte und Anlagen sicherzustellen. CyanX wird zudem eine umfangreiche Auswahl an Ersatzteilen für bestehende H&B-Anlagen bereithalten, um Ausfallzeiten zu minimieren und den Kunden einen schnellen und zuverlässigen Service zu bieten.

Über Harris & Bruno International

Harris & Bruno International ist ein weltweit führender Entwickler und Hersteller von Beschichtungs-, Druck- und digitalen Veredelungslösungen. Seit über 75 Jahren steht das Unternehmen für Innovation und höchste Qualität und bedient Kunden in der Druckindustrie mit Lösungen, die sowohl die Effizienz als auch die Druckqualität signifikant verbessern.

Über CyanX Ltd.

CyanX Ltd. ist ein unabhängiger, in Großbritannien ansässiger Anbieter von spezialisierten Druckgeräten und Verbrauchsmaterialien. Seit seiner Gründung im Jahr 2005 hat sich das Unternehmen einen Namen für hochwertige Produkte und einen exzellenten After-Sales-Support gemacht. CyanX ist als exklusiver Vertriebspartner für Großbritannien und Irland für mehrere internationale Hersteller tätig.