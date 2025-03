Constantia Flexibles: Übernahme von Aluflexpack AG besiegelt

Flexible Verpackungen

Constantia Flexibles, ein globaler Hersteller von flexiblen Verpackungslösungen, hat die die Mehrheitsbeteiligungen der Aluflexpack übernommen.

Aluflexpack, mit Hauptsitz in Reinach (Aargau), Schweiz, ist ein europäischer Anbieter maßgeschneiderter flexibler Verpackungen für die Lebensmittel- und Pharmabranche und beschäftigt etwa 1.700 Mitarbeiter in neun Ländern.

„Wir freuen uns, Aluflexpack in der Constantia Flexibles Gruppe willkommen zu heißen“, sagt David Spratt, CEO von Constantia Flexibles. „Wir glauben, dass die Kombination mit Aluflexpack unsere Führungsposition in den Bereichen Produktinnovation und Nachhaltigkeit entscheidend vorantreiben wird. Zudem erweitern wir unser Produktportfolio und können unseren Kunden ein noch breiteres Spektrum an Lösungen anbieten. Gemeinsam mit dem Aluflexpack Team werden wir die Integration der Unternehmen zügig abschließen und unseren gemeinsamen Wachstumskurs beginnen.“

Johannes Steurer, CEO von Aluflexpack, erklärt: „Der Zusammenschluss mit Constantia Flexibles markiert ein spannendes neues Kapitel für Aluflexpack. In den letzten zehn Jahren haben wir Aluflexpack zu einem der führenden Unternehmen für flexible Verpackungen in Europa entwickelt. Mit Constantia Flexibles haben wir nun einen Partner, der unser Engagement für Nachhaltigkeit und Innovation teilt, und unser Team freut sich auf die potenziellen Wachstumschancen, die sich für beide Unternehmen ergeben.“