Gummiwerk Kraiburg

Christian Meermann ist neuer Vertriebsleiter

Seit Januar 2022 verstärkt Dr. Christian Meermann das Team von Gummiwerk Kraiburg als neuer Director Global Sales. Der promovierte Chemiker verfügt über langjährige Erfahrungen aus Führungsfunktionen im internationalen Vertrieb und Marketing von Kunststoffen.

Nach seinem Studium der Chemie an der Technischen Universität München und der anschließenden Promotion an der University of Bergen in Norwegen und der Osaka University in Japan, begann er seine berufliche Laufbahn 2009 in der Katalyse- und Polymerforschung bei Ticona (Celanese).

Anzeige

2011 wechselte Meermann zunächst als technische Führungskraft in das strategische Marketing bevor er sich vertrieblichen Funktionen widmete. Während seiner Tätigkeit bei Ticona/Celanese Engineered Materials besetzte er weitere Managementpositionen im Business Development, Marketing und Vertrieb thermoplastischer Kunststoffe. Im Jahr 2016 wechselte er zum niederländischen Chemiekonzern DSM Engineering, wo er anfangs als Global Key Account Manager tätig war. Zuletzt führte er dort ein global agierendes Verkaufsteam aus Außendienstmitarbeitern und Anwendungsentwicklern.

Gummiwerk Kraiburg

Die Gummiwerk Kraiburg GmbH & Co. KG ist Mitglied der Unternehmensgruppe Kraiburg und beschäftigt aktuell etwa 400 Mitarbeiter in Waldkraiburg und rund 80 Mitarbeiter am Produktionsstandort Novi Iskar in Bulgarien. Darüber hinaus ist das Unternehmen mit einem Vertriebsbüro in Orenburg, Russland vertreten. Gummiwerk Kraiburg ist einer der führenden Hersteller im Bereich Kautschuk- und Silikonmischungen.