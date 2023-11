Bobst und Partner präsentieren die Zukunft der Verpackungsherstellung

Mit Fotostrecke vom Open House bei Bobst Bielefeld

Am 26. Oktober 2023 demonstrierte Bobst gemeinsam mit Industriepartnern und Markenartikelherstellern eindrucksvoll, wie nachhaltige flexible Verpackungen produziert werden können. Dies geschah im Rahmen eines Open House-Events im Competence Center von Bobst in Bielefeld. Die Veranstaltung fokussierte sich besonders auf die neuesten Technologien und integrierten Workflows, wobei Bobst Connect im Zentrum stand. Präsentiert wurden umweltfreundliche Komplettlösungen, die Verpackungsherstellern helfen sollen, sich in einem sich schnell verändernden und unvorhersehbaren Markt auf eine rentable Zukunft vorzubereiten.

Die Hersteller flexibler Verpackungen stehen vor der Herausforderung, innovative Lösungen zu entwickeln, um den steigenden Anforderungen der Markenartikelhersteller an maximale Nachhaltigkeit und den neuen Vorschriften bezüglich der Verpackungsmaterialien gerecht zu werden. Die Branche reagiert, indem sie vermehrt auf Monomaterialien setzt, die zu 100 % recycelbar sind, sowie auf papier- und faserbasierte Anwendungen. Das ultimative Ziel ist die vollständige Recyclingfähigkeit von Kunststoffen. Zudem werden die Umweltauswirkungen der Produktionsprozesse genauer betrachtet. Verpackungshersteller arbeiten daran, Materialabfälle zu reduzieren, manuelle Eingriffe ihrer Maschinenbediener zu minimieren und den Energieverbrauch zu senken, um ihre Nachhaltigkeitsbemühungen zu stärken.

Zusammenarbeit im Sinne der Zukunft flexibler Verpackungen

Um nachhaltige Verpackungsprodukte und -materialien anbieten zu können, die den sich verändernden Anforderungen von Kunden und Gesetzgebern gerecht werden und diese sogar antizipieren, arbeitet Bobst weiterhin eng und partnerschaftlich mit Industriepartnern aus der Lieferkette zusammen. Ende Oktober 2023 beteiligten sich auch wichtige Zulieferer der Verpackungsindustrie und Markenartikelhersteller an einem Open House im Schulungszentrum und Kompetenzzentrum von Bobst Bielefeld. Dort wurden Innovationen für den Zentralzylinder-Flexodruck, neuartige Materialien, wasserbasierte Druckfarben und vollständig vernetzte Workflows präsentiert.

“Es ist wichtig festzuhalten, dass Bobst seine Nachhaltigkeitsziele nicht isoliert erreichen kann. Eine enge Zusammenarbeit mit Unternehmen, die auf bestimmte Bereiche des Prozesses, darunter Druckfarben, Beschichtungen, die Herstellung von Verpackungsmaterialien und Klebebänder, spezialisiert sind, ist sehr wichtig, wenn wir in unserer Branche Innovationen vorantreiben wollen”, erklärte Marco Carrara, Technology Sales Director im Bereich Zentralzylinder-Flexodruck. “Unser Kompetenzzentrum in Bielefeld ist nach wie vor der perfekte Ort, um die neuesten Ergebnisse der Zusammenarbeit im Bereich Nachhaltigkeit zu präsentieren, einschließlich der oneBarrier FiberCycle-Lösung. Außerdem zeigen wir mit der Komplettlösung Bobst One complete solution und Bobst Connect, wie die Zukunft der Verpackungsherstellung aussieht.”

Zu diesen Partnern zählten Unternehmen wie AV Flexologic, das auf die Plattenmontage spezialisiert ist. Ash Clark, Technical Sales Manager, erläuterte das Konzept der Präzisionsmontage mit dem smartGPS-System von Bobst, das seine Daten direkt in Bobst Connect einspeist. Miraclon, ein führender Hersteller von Flexodruckplatten und Systemen für die Plattenproduktion, Tesa, ein Hersteller innovativer Klebe- und Schaumbänder, sowie Follmann, ein Hersteller von wasserbasierten Druckfarben, waren ebenfalls an der Veranstaltung beteiligt.

Reckitt und Unilever, global agierende Markenartikelhersteller, trugen zur Veranstaltung bei, indem sie ihre Erfahrungen, ihr Fachwissen und ihre Visionen teilten. Diskussionen über die verschiedenen Markttrends, die die Verpackungsentwicklung vorantreiben, nahmen einen erheblichen Teil des Tagesprogramms ein. In diesem Zusammenhang gaben sowohl die Lieferunternehmen als auch die Markenartikelhersteller den Besuchern Einblicke in ihre Aktivitäten.

Gianluca Balzamo, bei Reckitt R&D Sr. Research Scientist in Packaging Sustainability Polymer Science / Hygiene, sprach über die Nachhaltigkeitsstrategie seines Unternehmens im Bereich flexibler Verpackungen. Reckitt, das in 60 Ländern auf sechs Kontinenten aktiv ist, über neun Kompetenzzentren verfügt und täglich mehr als 20 Mio. Produkte verkauft, nennt eine Vielzahl der weltweit vertrauenswürdigsten Markennamen sein Eigen.

Balzamo skizzierte das “unermüdliche Streben” seines Unternehmens nach einer saubereren, gesünderen Welt und gleichzeitig nach dem Schutz, der Wiederherstellung und der Pflege dessen, was wir derzeit haben. Er beschrieb, wie Reckitt daran arbeitet, seine vorhandenen technischen Ressourcen zu erweitern und sich an den Aktivitäten zum Aufbau einer Kreislaufwirtschaft zu beteiligen. Dazu gehört die Entwicklung von Innovationen in Zusammenarbeit mit Industriepartnern und Lieferanten, die technische Durchbrüche ermöglichen und dazu beitragen, die Umweltverträglichkeit flexibler Verpackungen zu verbessern.

Im letzten Teil des Tages begaben sich die Teilnehmer in das Bobst Bielefeld Competence Center, wo live an einer Druckmaschine mehrere Druckaufträge produziert wurden. Diese Demonstration schlug die Brücke von der Theorie zur Realität in der Herstellung nachhaltiger flexibler Verpackungen.

Innovationszentrum und One Complete Solution

Das Schulungszentrum und Competence Center in Bielefeld bietet eine ideale Umgebung für vielfältige Aktivitäten. Hier haben Kunden die Möglichkeit, tiefgreifende Gespräche mit den Maschinenexperten von Bobst Bielefeld über ihre individuellen Anforderungen zu führen. Darüber hinaus können sie in Forschung und Entwicklung kundenspezifische Aufträge flexibel testen und Einblicke in die Funktionsweise durchgängiger Workflow-Lösungen wie der Bobst One Complete Solution für die Herstellung flexibler Verpackungen unter Verwendung von Bobst Connect gewinnen.

Innerhalb des integrierten, durchgängigen Workflows von Bobst sind alle Elemente der Produktionskette – von der Auftragsverwaltung und Druckvorstufe bis hin zur Qualitätskontrolle – nahtlos über die digitale Plattform Bobst Connect miteinander verbunden. Dies war ebenfalls ein zentrales Thema des Tages. Durch die Erfassung und Bereitstellung von Produktionsdaten über Bobst Connect ermöglicht diese Plattform detaillierte Einblicke in die Produktionsprozesse. Diese Einsichten dienen der Verbesserung der Planung, eines effizienteren Berichtswesens sowie der Straffung der Produktionsprozesse und der kontinuierlichen Überwachung des Produktionsfortschritts. Zusätzlich bietet Bobst Connect rund um die Uhr technische Fernunterstützung an sieben Tagen in der Woche und ermöglicht sogar ein optimiertes Schicht-Management.

Rainer Rosenbusch, Product Manager bei Bobst für die Zentralzylinder-Flexodruckmaschine Vision CI, präsentierte die Komplettlösung Bobst One Complete Solution. Diese Lösung basiert auf dem umfangreichen Praxis-Know-how von Bobst bei flexiblen Verpackungsanwendungen und wurde entwickelt, um zukünftige Anforderungen an die Verpackungsherstellung zu erfüllen. Er erläuterte, wie mit dieser modular aufgebauten Lösung aus Technologien, Zusatzgeräten und Vernetzung in einem vollständig über Bobst Connect verbundenen Workflow nachhaltige papierbasierte Verpackungen für unterschiedliche Anwendungen mit höchster Effizienz produziert werden können. Das Herzstück dieser agilen Lösung bildet die Zentralzylinder-Flexodruckmaschine Vision CI, die kurze Rüstzeiten und schnelle Produktionswechsel bei gleichzeitig minimierter Makulatur bietet, und somit ein herausragendes Preis-Leistungsverhältnis bietet.

Recycelbare Monomaterialien mit hoher Barriere-Wirkung

Angesichts der steigenden Anforderungen an die Wiederverwertbarkeit von Verpackungen rückt der Fokus der Branche zunehmend auf die Bedruckstoffe und deren Funktionalität. Innovationen bei Monomaterialien eröffnen eindeutig Möglichkeiten zur Verbesserung der Umweltverträglichkeit von flexiblen Verpackungen, was den Wünschen der Kunden nach besseren Lösungen entspricht. In diesem Zusammenhang hat Bobst die oneBarrier-Familie integrierter Lösungen für recycelbare Verpackungen mit hoher Barriere-Wirkung auf den Markt gebracht. Xavier Bonamour, Application Manager bei Bobst für flexible Verpackungen, präsentierte das gemeinsam mit Michelman und UPM entwickelte oneBarrier FibreCycle-Material. An der Diskussion beteiligten sich Mika Uusikartano, Senior Manager bei UPM Specialty Papers, Product Portfolio Management, und Thierry Van Migem, Business Director Printing and Packaging, Coatings and Industrial Manufacturing bei Michelman.

Mit der vollständig aus Papier bestehenden, recycelbaren oneBarrier FibreCycle-Lösung können Markenartikelhersteller bei vielen ihrer flexiblen Verpackungen von Kunststofffolien auf papierbasierte Verpackungen umsteigen. Das Monomaterial mit hoher Barriere-Wirkung kann über die bestehenden Recycling-Wege für Papier der Wiederverwertung zugeführt werden. Die Produktion dieser Hochleistungs-Lösung erfolgt mithilfe der neuen Beschichtungsmaschine oneBarrier Master Coater und der bewährten Vakuum-Metallisierungsanlage Expert K5. Die Eignung dieses nachhaltigen Materials wurde im Competence Center nachgewiesen, indem es mit einer Zentralzylinder-Flexodruckmaschine Vision CI von Bobst – die mit der oneECG-Technik (Extended Color Gamut) von Bobst für den Druck mit festem Farbsatz ausgestattet war – mit wasserbasierten Druckfarben der Follmann GmbH & Co. KG bedruckt wurde.

Maschinenaktualisierungen und -retrofits für verbesserte Nachhaltigkeit

Unternehmen können ihre Nachhaltigkeit auch verbessern, indem sie die Lebensdauer ihrer Maschinen verlängern oder deren Funktionen erweitern lassen. Wenn sie ihre älteren Maschinen auf höchstem Leistungs- und Effizienzniveau halten, können sie erhebliche Investitionen in neue Maschinen vermeiden. Gleichzeitig ermöglicht dies erhebliche Kosteneinsparungen. Aktualisierungen und Verbesserungen sind für Verpackungshersteller von großer Bedeutung, da sie so die Effizienz ihrer vorhandenen Maschinen maximieren, ihre Wettbewerbsfähigkeit erhalten und den sich ändernden Marktanforderungen gerecht werden können.

Bobst bietet eine breite Palette von Aktualisierungen und Retrofits an. Michael Karakatsanis, Business Director Preprint bei Bobst, erklärte die Vision des Unternehmens: Bobst arbeitet aktiv daran, seine Aktualisierungen und Retrofits auf ein noch höheres Leistungsniveau zu bringen und seinen Kunden so zusätzliche Optionen zu bieten. Um die Verfügbarkeit und die Kundenbetreuung weiter zu verbessern, erweitert das Unternehmen in allen Bereichen seine Belegschaft, darunter in der Entwicklung, im Projektmanagement und im Vertrieb.