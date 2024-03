Bestellung eines neuen Geschäftsführers

D.W. Renzmann

Dr. Dominik Zimmermann wurde von D.W. Renzmann Apparatebau GmbH mit sofortiger Wirkung zum neuen Geschäftsführer bestellt. Er durchlief nach seinem Studium und der anschließenden Promotion in Stuttgart unterschiedliche berufliche Stationen in leitender Funktion, zuletzt als Geschäftsführer bei einem Hersteller für Behälter und Apparate aus GfK und GfK-Verbund für industrielle Anwendungen. Er bringt daher für seine neue Tätigkeit eine Fülle von Erfahrungen in operativer und strategischer Führung sowie Unternehmensentwicklung mit.

Auf der Mitarbeiterversammlung zu seiner Vorstellung begründete er seine Entscheidung für die Tätigkeit bei Renzmann mit zwei Kern-Elementen der Tätigkeiten des Unternehmens: Zum einen das Abdecken der kompletten Wertschöpfungskette von der verfahrenstechnischen Auslegung über die mechanische und elektrotechnische Auslegung der Anlagen bis hin zur Fertigung sowie Inbetriebnahme. Zum anderen die stark internationale Ausrichtung mit weltweiten Geschäftsaktivitäten.

Über D.W. Renzmann

D.W. Renzmann ist ein mittelständisches Unternehmen des Maschinen– und Anlagenbaus mit Sitz in Monzingen. Es entwickelt und produziert Industrie-Waschmaschinen sowie Anlagen zur Lösemitteldestillierung. Darüber hinaus hat es sich auf den Umgang mit brennbaren Lösemitteln und aggressiven Reinigungsmedien spezialisiert. Neben Entwicklung, Fertigung und Vertrieb der Reinigungs- und Destillieranlagen bietet D.W. Renzmann ihren Kunden außerdem umfangreiche Service- und Beratungsdienstleistungen rund um Waschraum-Lösungen an. Mit über 75 Vertretungen und Vertriebspartnern ist das Unternehmen weltweit präsent und unterstützt Kunden in der umweltschonenden und kosteneffizienten Gestaltung ihrer Reinigungsaufgaben und Destillierprozesse.